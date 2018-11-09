Киев пригрозил уголовной ответственностью организаторам выборов в Донбассе

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пообещал привлечь к уголовной ответственности участников организации и проведения выборов глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Турчинова, организация и проведение выборов в ЛНР и ДНР попадают под статьи Уголовного кодекса Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Госизмена», «Воспрепятствование законной деятельности вооруженных сил Украины».

«Правоохранительные органы Украины обнаружат всех организаторов и участников этих псевдовыборах, они будут неизбежно привлечены к уголовной ответственности», – заявил Турчинов, передает РИА «Новости».

Выборы запланированы на 11 ноября, несмотря на то, что Киев заявил, что не признает голосование. В то же время в Кремле напомнили, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.