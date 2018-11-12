Лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук предложил «четкий план» урегулирования конфликта в Донбассе, успех которого «гарантирован».

Медведчук объяснил, что его «четкий план» включает в себя изменения в Конституцию Украины, в том числе относительно предоставления автономии Донбассу, «чтобы убедить их (жителей Донбасса – прим. ВЗГЛЯД) вернуться в состав Украины», передает ТАСС.

«План в том, что необходимо выполнить политическую часть Минских соглашений: внести изменения по особому статусу, предоставить возможность создать свое правительство, автономию в составе Украины», – заявил Медведчук в интервью телеканалу «112 Украина».

«Если мы пойдем по этому пути, примем и реализуем амнистию, решим вопросы с выборами на этих территориях, примем соответствующее законодательство, успех гарантирован», –считает лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа».

Он выразил уверенность, что альтернативы Минским соглашениям сейчас нет, подчеркнув, что чтобы выполнить главную задачу – «вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс» – необходима политическая воля украинской власти и для этого нужен прямой диалог с Донецком, Луганском и с Москвой.

«Если не будет прямого диалога украинской власти с Донецком и Луганском, украинской власти и других представителей в составе формата, никаких соглашений по возврату этих территорий и людей не будет», – уверен украинский политик.

Напомним, в воскресенье в Донбассе состоялись выборы глав ДНР и ЛНР.

Отметим, Медведчук ранее заявлял, что проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не мешает реализации Минских соглашений.