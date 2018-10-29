Шарий сказал, когда на Украине закроют сайт «Миротворец»

«Нельзя сказать, что европейцы закрывают глаза на деятельность сайта «Миротворец». Это не первое обращение немецкого МИДа, да и международные организации обращали внимание на то, что сайт нарушает права человека», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Анатолий Шарий, комментируя конфликт сайта с МИД Германии из-за публикации данных экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

«Другое дело, что властям Украины не было поставлено жестких условий по закрытию сайта, а главный идиотизм заключается в том, что на границах пограничники на самом деле сверяют данные людей с базой данных сайта «Миротворец». Однажды, когда моя супруга еще посещала Украину, ее остановили, потому что ее фамилия Бондаренко совпадает с фамилией экс-депутата Рады Еленой Бондаренко, и они начали сверять ее данные по сайту «Миротворец». Вот такой бред происходит. И он покрывается МВД, СБУ и другими украинскими спецслужбами», – подчеркнул Шарий.

«Европейцам давно следовало поставить официальному Киеву жесткие условия по этому поводу и топнуть ногой. Причем в отношении украинских властей европейцам не нужно сильно топать ногой, достаточно лишь слегка топнуть, и они сразу же обгадятся», – считает собеседник.

По словам Шария, «только со стороны Запада можно что-то сделать с этими сумасшедшими».

«Но почему-то до сих пор ультиматумов не поступало. По всей видимости, так будет продолжаться, пока их не клюнет жареный петух. А пока, думаю, они трусливо уберут данные Шредера, но сам сайт продолжит свою работу», – предположил журналист.

Он также напомнил, что те люди, которые вносят данные людей на сайт «Миротворец», уже устраивали травлю Меркель в Facebook, называя ее «фрау Риббентроп», но она предпочла этого не заметить.

«Кто должен появиться на этом сайте, чтобы европейцы действительно спохватились? Да там уже и так достаточно таких имен, после которых сайт следует закрыть и открыть уголовные дела в отношении его создателей. Там уже даже дети были внесены на сайт, натуральные 10-летние дети с личными данными. Такие штуки достойны беднейших стран Африки, а не государства в центре Европы», – заключил Шарий.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, немецкий МИД раскритиковал внесение имени бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта «Миротворец». Позже представители сайта дерзко ответили на критику со стороны МИД Германии, заявив о посягательстве спикера немецкого внешнеполитического ведомства на «свободу слова».

Шредер попал в базу данных «Миротворца» на прошлой неделе за «покушение на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду».

Сайт «Миротворец» стал известен благодаря скандальным публикациям и обнародованию сведений о журналистах, ополченцах из ДНР и ЛНР и других людей. Всех, кто попадает в список «Миротворца», сайт называет «изменниками родины».