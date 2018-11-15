Берлин призвал Киев закрыть сайт «Миротворец»

МИД Германии раскритиковал внесение имени бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта «Миротворец».

«В прошлом мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне, и мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас», – заявил пресс-секретарь МИД Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Zeit.

Шредер попал в базу данных «Миротворца» на прошлой неделе за «покушение на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду».

Сайт «Миротворец» стал известен благодаря скандальным публикациям и обнародованию сведений о журналистах, ополченцах из ДНР и ЛНР и других людей. Всех, кто попадает в список «Миротворца», сайт называет «изменниками родины».