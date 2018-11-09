Герхарда Шредера внесли в базу «Миротворца»

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду».

Шредера внесли в черный список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляцию общественно значимой информацией, антиукраинскую пропаганду», передает РИА «Новости».

Напомним, ранее политик заявил, что российский Крым ­– это реальность, которую всем со временем придется признать.

Также Шредер добавил, что без России «долгосрочный мир на нашем континенте невозможен».

Сайт «Миротворец» стал известен благодаря скандальным публикациям и обнародованию сведений о журналистах, ополченцах из ДНР и ЛНР и других людей. Всех, кто попадает в список «Миротворца», сайт называет «изменниками родины».