Экс-канцлер Германии назвал российский Крым «реальностью, которую придется признать»

Российский Крым – это реальность, которую однажды всем придется признать, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Он отметил, что Европа должна занять собственную нишу в глобальной конкуренции с США и Китаем, в противном случае ЕС распадется. Он выразил мнение, что Европа должна объединять свои силы и вступать в партнерство с третьими странами – в том числе и с Россией, сотрудничество с которой Шредер призвал вновь интенсифицировать, передает RT.

Он считает Россию важной еще и потому, что США нарушают «трансатлантические ценности», действуя под лозунгом «Америка превыше всего» и активно навязывая ЕС свою политическую линию. Чтобы иметь роль в мировой политике через 10-15 лет, европейцам нужны партнеры, в том числе Россия – не важно, во главе с Владимиром Путиным или кем-либо другим.

«Без России долгосрочный мир на нашем континенте невозможен», – заявил политик.

Он призвал рассматривать вхождение Крыма в состав России как «реальность, которую однажды придется признать». По его словам, Крым был «подарком» Украинской ССР со стороны Никиты Хрущева.

В отношении конфликта в Донбассе он призвал придерживаться Минских соглашений, которые являются хорошим базисом для установления мира. Также он высказался за заключение договора об ассоциации между Россией и ЕС, что должно облегчить разрешение конфликта на Украине.

Он и ранее заявлял, что Россия не откажется от Крыма, и этой «правде нужно посмотреть в глаза».