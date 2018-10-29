Украинский сайт «Миротворец» дерзко ответил на критику МИД Германии

«Центр «Миротворец» глубоко обеспокоен нападками спикера МИД Германии на свободу слова и свободу распространения общественно-значимой информации о преступлениях России», – разразился заявлением украинский сайт «Миротворец» в ответ на призыв МИД Германии его закрыть.

«Ее (спикера МИД Германии) комментарии относительно деятельности Центра «Миротворец» воспринимаем как попытку препятствования профессиональной работе наших журналистов и ученых, которые исследуют признаки совершения преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного порядка», – говорится в публикации «Миротворца» на странице в Facebook.

Ранее МИД Германии раскритиковал внесение имени бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта «Миротворец» и призвал закрыть ресурс.

Представители также «Миротворца» заявили также, что заявление пресс-секретаря немецкого МИД «слово-в-слово совпадает с заявлениями» российского внешнеполитического ведомства. Кроме того, они возмутились, что немцы высказались после того, как «глава совета директоров российской компании «Роснефть» и член-корреспондент РАН Герхард Шредер» публично поддержал якобы российскую агрессию против Украины.

«Расцениваем тон, риторику и озвученные требования спикера МИД Германии как попытку уничтожить доказательства российской агрессии против народа Украины, факты участия ее вооруженных сил в боевых действиях на территории Украины, сведения про наемников и боевиков, которые принимают участие в совершении военных и особо тяжких преступлениях», – продолжили представители сайта.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, немецкий МИД раскритиковал внесение имени бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта «Миротворец».

«В прошлом мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне, и мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас», – заявил пресс-секретарь МИД Германии.

Шредер попал в базу данных «Миротворца» на прошлой неделе за «покушение на суверенитет Украины» и «антиукраинскую пропаганду».

Сайт «Миротворец» стал известен благодаря скандальным публикациям и обнародованию сведений о журналистах, ополченцах из ДНР и ЛНР и других людей. Всех, кто попадает в список «Миротворца», сайт называет «изменниками родины».