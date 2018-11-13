Выборы президента Украины подорожали на 20%

На организацию предстоящих весной выборов президента Украины из государственного бюджета страны потратят более 2,3 млрд гривен (около 86 млн долларов), что почти на 20% больше, чем в 2014 году, заявил член Центральной избирательной комиссии Украины Евгений Радченко.

«Общее количество средств, предусмотренных на данный момент в государственном бюджете на 2019 год, на все, что касается выборов президента Украины, составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен, из них на первый тур запланировано потратить 1,5 млрд гривен, на второй – 848 млн гривен», – передает его слова ТАСС.

В 2014 году на президентские выборы потратили 1,97 млрд гривен. Таким образом, траты на их организацию возрастут почти на 20%.

Выборы состоятся 31 марта 2019 года.

Между тем, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), Центра Разумкова и группы «Рейтинг», в президентском рейтинге на Украине лидирует глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Юлию Тимошенко готовы поддержать 21% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Артиста Владимира Зеленского поддерживают 11%, Петра Порошенко – 10%, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 10% , сопредседателя «Оппозиционного блока» Юрия Бойко – 9%», – сообщили в КМИС.

Далее идут лидер Радикальной партии Олег Ляшко, певец Святослав Вакарчук, глава оппозиционной партии «Наши» Евгений Мураев. Остальные возможные кандидаты набирают меньше 5%.

Тимошенко лидирует во всех регионах страны, кроме Донбасса, где рейтинг возглавляет Бойко.

В то же время Порошенко возглавляет антирейтинг политиков – «более половины опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах».

«В победу Порошенко верят 14% тех, кто намерен принять участие в выборах», – сообщили в КМИС.

В опросе приняли участие 10 тысяч человек из всех областей Украины. Статистическая погрешность составляет не более 1%.

Между тем, глава Центральной избирательной комиссии страны Татьяна Слипачук сообщала, что в президентских выборах на Украине могут принять участие 40 и более кандидатов.