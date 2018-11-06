Предсказано более 40 кандидатов на выборах президента Украины

В президентских выборах на Украине могут принять участие 40 и более кандидатов, такой прогноз озвучила глава Центральной избирательной комиссии страны Татьяна Слипачук.

По словам Слипачук, уже сейчас более 30 политических деятелей заявили о намерении баллотироваться в президенты Украины. Она считает, что в итоге на высший государственный пост в стране будут претендовать 40 и более кандидатов, передает УНИАН.

В то же время глава ЦИК Украины предупредила о «гибридной войне», которая, по ее словам, будет вестись во время предвыборной кампании.

Большое число кандидатов будет использоваться, по ее мнению, «чтобы не дать возможности украинским избирателям осуществить обдуманный и взвешенный выбор».

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. По последним данным, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге с поддержкой 15,4% жителей Украины. На втором месте – комик Владимир Зеленский (9,9%), на третьем – действующий президент Петр Порошенко (8,9%).