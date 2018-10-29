Порошенко в президентском рейтинге уступил комику

Шоумен Владимир Зеленский опрередил в президентском рейтинге действующего лидера Украины Петра Порошенко, лидерство по-прежнему удерживает глава ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Согласно данным соцопроса Центра исследований и коммуникаций ActiveGroup, за Тимошенко свои голоса отдали бы 15,4% опрошенных, за Зеленского – 9,9%, а за Порошенко – 8,9%, пишет УНИАН.

На четвертом месте с 6,5% находится Анатолий Гриценко, на пятом с 5,3% – фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, глава «Радикальной партии» Олег Ляшко с 4,6% и с 4,2% – сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. Остальные кандидаты (Андрей Садовый, Вадим Рабинович и Евгений Мураев) не набрали и 3%.

При этом Порошенко является безоговорочным лидером антирейтинга: за него ни при каких условиях не готовы голосовать 43,1% респондентов. За ним следует Тимошенко, которую не поддерживают 27,7%. А замыкает тройку практически с таким же процентом (27%) бывший премьер Арсений Яценюк.

Исследование проводилось с 19 по 22 октября по всей территории Украины, кроме ДНР и ЛНР.

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