Для возвращения русских на Родину полезен опыт Израиля и Польши

Благодаря «прямой линии» Путина вновь оживились дебаты вокруг двух острых и тесно связанных между собой проблем – это демографический кризис и переселение соотечественников в Россию. Путин потребовал снять бюрократические барьеры, мешающие переселению, в том числе, и украинцев в нашу страну. И здесь чиновникам и депутатам стоит внимательно изучить репатриационный опыт Израиля и Польши.

Тема миграционной политики в четверг актуализировалась благодаря вопросам, которые были адресованы президенту Путину в рамках программы «Прямая линия».

Первый вопрос поступил от беженцев из Донбасса, посетовавших на жуткие бюрократические трудности, с которыми они сталкиваются при трудоустройстве, не говоря уже об оформлении российского гражданства.

«Мне даже неловко слышать, что до сих пор существуют проблемы с трудоустройством. Мы уже неоднократно обращались к этому вопросу, и я уже давал поручение миграционной службе обратить на это внимание и отрегулировать эти вопросы», – ответил Путин, призвав руководство МВД, в том числе миграционной службы, принять активное участие в решении проблемы.

Лидер государства, напомнив про гуманитарное измерение вопроса, также назвал еще одну причину, по которой наша страна просто обязана «пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства». Причина эта – демографический спад, причем эта проблема «приобретает и экономический характер».

«У нас к 2032 году число женщин детородного возраста сократится более чем на 25%. Это становится ограничителем экономического роста»,

– сказал Путин. Одним из способов решения проблемы он и считает привлечение соотечественников. «Речь прежде всего идет о людях, вне зависимости от их национальности и религиозной принадлежности, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющих русским языком, желающих работать в нашей стране, имеющих соответствующую компетенцию».

Позже, отвечая на вопрос о предоставлении гражданства России гражданке Украины, которая жила в сирийском Алеппо и помогала российским войскам, Путин подчеркнул, что нужно внимательно относиться к получению гражданства теми, «кто считает себя гражданами большого Русского мира – в первую очередь украинцев, – где бы они не находились».

Известно, что президент России давно занимает четкую позицию в вопросе предоставления гражданства РФ соотечественникам. Однако паспорт с двуглавым орлом остается несбыточной мечтой для нескольких миллионов живущих в России украинцев. Они массово жалуются на бездушную бюрократическую машину бывшего ФМС, на практике даже оформить элементарный вид на жительство крайне сложно. Такое впечатление, что основная задача чиновников вообще никого в Россию не пускать.

В итоге украинцы годами не могут легализоваться в России, они вынуждены против своей воли нарушать миграционные правила. Если попадаются, то подвергаются депортации, – чуть ли не прямо в руки СБУ, что особенно опасно, если речь идет о политэмигрантах и ополченцах Донбасса.

В отдельных случаях, как это недавно было с тем же бывшим ополченцем Николаем Трегубом, усилиями правозащитников, прессы и депутатов, некоторых людей удается отстоять. Но есть трагический пример Марины Меньшиковой, покончившей с собой в украинской тюрьме после депортации из Крыма. Есть пример жительницы Донбасса и уроженки блокадного Ленинграда 82-летней Клавдии Мальцевой, которая с 2016 года живет у родственников в Москве и не может получить российский паспорт. Есть и множество других примеров, которые просто еще не попадали в топ федеральных СМИ.

Многие украинские эмигранты в Москве испытывают жгучую зависть, когда российское гражданство быстро и просто получают иностранные знаменитости. Например: американский боксер Рой Джонс-младший, боец Джеффри Монсон. актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал.

«В коридорах ФМС», как мигранты по старинке называют ГУ МВД РФ по вопросам миграции, корреспонденту газеты ВЗГЛЯД недавно рассказали анекдот: «Сидят Жерар Депардье, Стивен Сигал и Рой Джонс, выпивают, смотрят по телевизору, как Монсон получает российский паспорт. Депардье опрокидывает рюмку и ворчит: «Понаехали тут!»

В тех же «коридорах ФМС» все чаще призывают принять в России свой «закона о репатриации», по аналогии с теми, что приняты в Израиле и Польше. На опыт этих стран действительно стоит обратить внимание.

Так, «Закон о репатриации», точнее «Закон о возвращении», принятый кнессетом в 1950 году, наделил каждого еврея правом переселиться в Израиль. Он же послужил правовой основой для принятого два года спустя «закона о гражданстве», благодаря которому каждый еврей, прибывший в страну на основании «закона о возвращении», автоматически получает гражданство Израиля.

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Новоявленный израильтянин может рассчитывать на всяческие льготы и так называемую «корзину абсорбции» – выплаты для обустройства. Например, согласно таблице выплат «корзины абсорбции» на сайте Министерства алии и труда, репатриант-одиночка может рассчитывать на 18 тысяч шекелей (318 тысяч рублей), а супружеская пара – до 35 тысяч шекелей (607 тысяч рублей). Правда, не стоит испытывать зависть при виде этих цифр – цены в Израиле намного выше, чем в России.

Любопытно, что «закон о возвращении» по сей день вызывает жаркие споры. Его противники указывают на то, что за последние десятилетия в Израиль перебралось множество людей, не имеющих на самом деле к еврейскому народу никакого отношения. В этой связи закон претерпел ряд поправок, особенно по части критериев отбора претендентов: говоря обобщенно, евреем (иудеем) можно быть как с точки зрения религии (по Галахе), так и точки зрения национальности, хотя претендент при этом может называть себя хоть атеистом. Как известно, в Израиле считается, что национальность передается только по материнской линии. Условно говоря, если ваша бабушка по материнской линии была еврейкой, то вы вполне можете претендовать на «репатриацию», если по папиной, то это уже спорный случай и шансы невелики.

Тем не менее, израильский закон считается одним из самых лояльных, и использовался в качестве примера другими странами, в частности Германией, Венгрией и Грецией.

Не менее интересно выглядит «закон о репатриации» в Польше, который тоже нацелен на возращение поляков на землю предков. А вот критерии у поляков выглядят несколько иначе.

Во-первых, вопрос вероисповедания в случае репатриации в Польшу не играет никакой роли. Во-вторых, лицом польского происхождения признается тот, чьи родственники вплоть до прабабушки принадлежали к польской национальности либо же имели польское гражданство. Третья категория – те, кто в состоянии подтвердить свою принадлежность к польской культуре знанием польского языка, традиций и обычаев, что проверяется в ходе беседы с польским консулом.

Кроме того, в 2007 году сейм Польши принял закон о «карте поляка», которая позволяет происхождения легально работать в Польше без каких-либо разрешений. Цель – привлечение культурно и этнически близких трудовых мигрантов из СНГ и Балтии. Обладатель такой карты может на равных с гражданами Польши вести бизнес, получать бесплатно образование и медицинские услуги в экстренных случаях, бесплатно посещать музеи. Он также получает скидку в 37% на железнодорожные поездки внутри Польши. Кроме того, он имеет право ходатайствовать перед правительством о финансовой поддержке отдельных поляков за рубежом.

Если же вы не можете юридически подтвердить свою связь с польским народом, но при этом хотите «карту», тогда вы можете предоставить справку от одной из организаций польского землячества, которая подтвердит вашу активную деятельность в пользу польской культуры за последние как минимум три года.

На ваш взгляд С какой общностью вы себя в первую очередь идентифицируете? С государством, гражданство которого имею (всеми его гражданами)

С этносом, к которому принадлежу

С жителями населенного пункта (региона), в котором живу

Со своей семьей, друзьями и близкими

С коллегами по работе

Иной (указать в комментариях)



Впрочем, стоит отметить: и Польша, и Израиль - страны моноэтнические, в отличие от Российской Империи и Советского Союза. Как только российские депутаты начинали обсуждать введение «карты русского» или «карты россиянина», как они сталкивались с вопросом, кому и по каким критериям за границей ее давать.

Пока продолжаются такие споры, в России действует несколько программ, призванных стимулировать переселение соотечественников, оказавшихся за пределами РФ. Во-первых, это «Госпрограмма возвращения соотечественников в Россию». Принятая в 2006 году она в 2012 году была отредактирована и подписана Путиным как бессрочная. Во-вторых, это исправленный в 2014 году закон «О гражданстве РФ», который теперь предусматривает упрощенный порядок предоставления гражданства официально признанным носителям русского языка.

На практике же, к огромному сожалению миллионов соотечественников, в первую очередь украинцев, эти программы почти не работают. В результате бывшие жители Одессы и Донецка вынуждены жаловаться лично Путину по «прямой линии» на волокиту чиновников.