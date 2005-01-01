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4 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 16:18  |  vz.ru
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Взаимозависимость двух крупнейших экономик мира просто огромнаФото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press
Перемирие между США и Китаем оказалось недолгим. Страны снова на пороге разрушительной торговой войны: очередной раунд переговоров в Пекине оказался тупиковым. Почему Китай и США играют в американские горки и чего на самом деле пытается добиться Трамп? Ответ кроется в колоссальной взаимозависимости двух крупнейших экономик мира. Подробности...
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Шесть свидетельств начала раскола Запада

Европа просто не может не ответить АмерикеФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Начало торговой войны между США и Европой совпало с формированием первого в истории Евросоюза правительства евроскептиков. Европа действительно оказалась на пороге принятия судьбоносных решений – как и предупреждал на днях ее злой гений Сорос. Но не только Европа – вместе с летом 2018 года мы вступаем в новый период мировой истории. Подробности...
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Беженцы с Украины в России сталкиваются с издевательствами

Спасенный от депортации на Украину ополченец рассказал о проблемах российской миграционной политикиФото: кадр из видео
«Нужна хотя бы одна нормальная программа для быстрой легализации своего пребывания в России. Мы все русские люди, но граждане других стран бывшего СССР имеют в РФ больше прав, чем мы, и в это же время нас просто гнобят», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД спасенный от депортации на Украину ополченец Донбасса Николай Трегуб. Подробности...
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Украинский Су-25 отметился хулиганством на пляже

Украинский Су-25 учился на пляже с отдыхающими противостоять потенциальному противникуФото: кадр из опубликованного видео
Украинский штурмовик Су-25 пролетел непосредственно над головами отдыхающих на азовском пляже. Двумя годами ранее полет аналогичного боевого самолета на сверхнизкой высоте в Запорожской области привел к катастрофе. В ВВС Украины заявили, что летчики учились противодействовать противнику. Однако эксперты сочли появление штурмовика над пляжем элементарным хулиганством с единственной возможной целью – покрасоваться перед девочками. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Всё, что Пекин сможет «отжать», он «отожмет»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Китай и до сирийской гражданской войны был главным торговым партнером Сирии и Ирана. Уникальность нынешнего положения Поднебесной в том, что она может сделать Дамаску предложение, которое ни Иран, ни Россия не смогут «перебить». Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
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          Беженцы с Украины в России сталкиваются с издевательствами

          Спасенный от депортации на Украину ополченец рассказал о проблемах российской миграционной политики   4 июня 2018, 14:55
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Нужна хотя бы одна нормальная программа для быстрой легализации своего пребывания в России. Мы все русские люди, но граждане других стран бывшего СССР имеют в РФ больше прав, чем мы, и в это же время нас просто гнобят», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД спасенный от депортации на Украину ополченец Донбасса Николай Трегуб.

          Бывший ополченец Донбасса Николай Трегуб, которому угрожала депортация на Украину и который почти полгода находился в Центре временного содержания иностранных граждан в Подмосковье, все-таки сможет остаться в России, сообщил в среду писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов на своей странице в Facebook. Этого удалось достичь усилиями множества активистов и правозащитников, представителей СМИ и парламентариев.

          «Московский областной суд рассмотрел представление прокуратуры, направленное по моему запросу. Уроженец Винницкой области донбасский ополченец Николай Трегуб выходит на свободу после полугода пребывания за колючкой. Теперь у него убежище и на Украину его не депортируют. Только что он мне позвонил. Хоть одного удалось отстоять», – написал народный избранник.

          Это очень важная победа на пути решения проблемы депортации на Украину тех, кто выступает там с пророссийских позиций и потому вынужден скрываться от режима Порошенко в России. Прибыв в нашу страну, эти люди нередко сталкивались с непреодолимым препятствием в виде Федеральной миграционной службы, а с 2016 года – заменившего ее Главного управления по вопросам миграции МВД РФ. И в последнее время данная проблема звучала все чаще и громче.

          Достаточно вспомнить недавний трагический случай с Мариной Меньшиковой, покончившей с собой в СИЗО украинского Днепропетровска, где она оказалась после того, как Крымский суд, приговоривший ее к высылке, не нашел никаких обстоятельств, препятствующих ее возвращению на Украину, хотя она была пророссийской активисткой и участвовала в акциях Антимайдана.

          Также можно вспомнить недавнюю историю Клавдии Мальцевой, рожденной в Ленинграде в 1936 году, после распада СССР оказавшейся в Донбассе, а с 2016 года проживающей у родственников в Москве, которая до сих пор не может получить российское гражданство.  

          Одним из таких случаев было и апрельское решение Московского областного суда, который постановил депортировать на Украину бойца отряда «Спарта», участника обороны Славянска Николая Трегуба, судьба которого, попади он в руки украинских силовиков, была предрешена. Но, в отличие от других упомянутых историй, у этой все-таки оказался счастливый конец – после долгих мытарств и мучений, заточения фактически в тюрьме и голодовки Трегуб оказался на свободе.

          О том, с какими проблемами сталкиваются ополченцы и украинские политэмигранты в России и какие меры необходимо принять для решения подобных вопросов, газете ВЗГЛЯД рассказал сам Николай Трегуб.

          ВЗГЛЯД: Николай Андреевич, как так получилось, что вы, будучи уроженцем Винницкой области, оказались в самой гуще событий на Юго-Востоке Украины?

          Николай Трегуб: Меня, как любого нормального человека, любопытство вначале привело в Киев в 2013-м, где я хотел посмотреть своими глазами на ситуацию, потому как ложь и пропаганда в украинских СМИ не давали полной картины происходящего. Затем я оказался уже на Антимайдане. Тогда еще не было ни войны, ни трагедии 2 мая в Одессе, Крым еще находился в составе Украины. После того как Янукович бежал, я вначале вернулся домой, на Винничину, а когда началась бойня – уехал в Россию, а уже оттуда поехал в Донбасс.

          ВЗГЛЯД: Чем вы занимались в ополчении? Что вам запомнилось больше всего из тех дней?

          Н. Т.: Чем занимался, чем занимался... отстреливался, чем там еще заниматься. Воинская служба проходила тяжело, приходилось сталкиваться с проявлением зверств со стороны ВСУ фактически с первого же дня войны. Проходил я службу и в ДНР, и в ЛНР, но самое яркое впечатление – это, пожалуй, выход из Славянска. Это был самый горячий бой. Все, что я потом видел, – это цветочки на фоне Славянска. Хотя впоследствии были даже ранения. Возможно, после этих боев у меня просто притупилось восприятие и какие-либо чувства.

          ВЗГЛЯД: Почему вы в итоге решили покинуть Донбасс?

          Н. Т.: Когда стало понятно, что изначальной идеи, за которую сражались в Донбассе, уже нет, я принял решение перебраться в Россию. В ДНР сейчас нечего делать, люди устали. Ни войны, ни мира. У меня нет проблем с властями ДНР, но что там делать? Ни семьи, ни дома, ни родственников. Идти снова на службу? А ради чего? Изначальной идеи нет, цели нет, а потому я не вижу смысла тратить свое здоровье и нервы.

          ВЗГЛЯД: А как разворачивались события по приезде в Россию?

          Н. Т: Приехал я, как и многие другие, без денег и документов, разве что паспорт был на тот момент. Потом из-за необходимости узаконить свое пребывание начались путешествия по России, от региона к региону, даже в Петропавловске-Камчатском побывал, потому как везде сталкивался с трудностями из-за работы ФМС (ГУ МВД по вопросам миграции – прим. ВЗГЛЯД). В одном из отделений ФМС меня допрашивали двое суток, затем в Следственном комитете допросы были. В итоге в предоставлении временного убежища мне было отказано и предъявлено требование покинуть территорию России.

          ВЗГЛЯД: Но на Украину вам возвращаться было нельзя, а в ДНР возвращаться не было смысла. Что было потом?

          Н. Т.: Потом уже я в Москве и в Ростове обивал пороги соответствующих кабинетов, но везде получал отказы. Пытался даже за границу выехать, но тоже не получилось. Я проиграл четыре суда, время шло, с 15 января этого года я уже даже оказался в центре временного содержания иностранных граждан в Подмосковье, который больше похож на тюрьму.

          ВЗГЛЯД: Условия в этом центре были настолько ужасны, что вы решили объявить голодовку?

          Н. Т: Мне ничего не оставалось, кроме как объявить голодовку. Да, это крайняя мера, но что делать?

          Условия содержания – отвратительные, даже кипяток давали за деньги, еды фактически не было, а то, что было, едой нельзя назвать даже при всем желании. Это учреждение не соответствует никаким нормам и никаким регламентам.

          Людей там, как в муравейнике. Я, конечно, точно не считал, но очень много. Есть немало ребят с Украины, в том числе ополченцев. Ими сейчас занимается депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Надеемся на позитивные решения для них. Плохо, что люди сидят годами. Причем они не совершали каких-либо уголовных преступлений, просто сидят за нарушение миграционного законодательства, не имея возможности легализоваться и жить обычной жизнью.

          ВЗГЛЯД: Какие меры необходимо принять, чтобы предотвратить повторение подобных ситуаций?  

          Н. Т: Во-первых, вопрос о депортации на Украину из России вообще не должен стоять как таковой. Кроме того, удивляет избирательный подход в этом вопросе: почему каких-то министров по договоренности депортируют в Донецк, а простых людей депортируют, условно говоря, в Киев? Я ничего не имею против министров, но с этим избирательным подходом нужно что-то делать.

          Во-вторых, для всех граждан Украины, которые оказались в сложной миграционной ситуации, необходимо провести административную амнистию, но при условии, что специальные службы будут отсеивать нежелательные элементы, потому что иногда в Россию проникают украинские националисты и занимаются здесь деструктивной деятельностью.

          В-третьих, нужна хотя бы одна нормальная программа для быстрой легализации своего пребывания в России. Мы все русские люди, но граждане других стран бывшего СССР имеют в РФ больше прав, чем мы, и в это же время нас просто гнобят. Это неправильно. Даже программа для носителей русского языка – вроде бы и хорошая, но она совершенно не работает в большинстве случаев. И на полноценную легализацию в России уходят годы. А представьте, сколько людей таким образом мучается.

          Комментарии экспертов

          Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
          Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
          Во избежание подобных ситуаций, как это было в случае с Николаем Трегубом и многими другими, необходимо упростить получение документов, дающих право на проживание на территории РФ для жителей Донбасса и Украины в целом. Также необходимо расширить границы сроков пребывания на территории РФ для украинских граждан. Необходимо принять закон о политическом убежище для ополченцев и украинских политэмигрантов: если бы он был принят своевременно, многих проблем в этом отношении удалось бы избежать. Все необходимые законопроекты уже внесены мною на рассмотрение в Госдуму, здесь вопрос лишь в скорости рассмотрения предложенного. Кроме того, на фоне разговоров о демографических проблемах России как минимум странно не выдавать паспорта русским людям из других стран. Потому я считаю, что российские паспорта необходимо давать не только гражданам ЛНР и ДНР, но и гражданам из других регионов Украины, которые считают себя русскими. Это же драма, когда талантливые люди, которые широко известны и в России, и на Украине, не могут нормально легализоваться. Например, выдающийся политолог Владимир Корнилов, которого мы регулярно видим в эфирах российских телеканалов, до сих пор не имеет российского паспорта. Более того, я знаю конкретный случай, когда представители миграционной службы обещали разобраться с этим вопросом, но не выполнили обещание. Ну что это за позор? Сейчас, после того, как я направил депутатский запрос в прокуратуру, нам удалось одержать победу над холодной и бездушной машиной бюрократии и вытащить Николая Трегуба на свободу. Но есть масса других людей, которые пока что подлежат депортации на Украину. Сейчас некоторые из них находятся в Центре временного содержания иностранных граждан, я их навещал. Условия содержания там абсолютно неприемлемые, и мы будем за них бороться всеми доступными методами.

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