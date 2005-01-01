Российский суд отменил решение по экс-министру культуры ДНР

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что российский суд снял ограничения относительно экс-министра культуры ДНР Натальи Ворониной; ей можно будет въезжать в Россию.

«Выиграли апелляцию по Наталье Ворониной. Теперь ограничения для нее на обратный въезд в Россию сняты. Решение первой инстанции полностью отменено. Спасибо всем, кто помогал отстоять Наташу!» – сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев в Twitter.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, уроженка Донецка и экс-министр культуры ДНР Наталья Воронина была задержана при пересечении границы в Адлере (Сочи) 19 мая из-за просроченной миграционной карты иностранного гражданина.

Женщина была депортирована в Донецк, сообщал Царев газете ВЗГЛЯД.

В первом правительстве ДНР Воронина была министром культуры, оказывала поддержку инвалидам, детям-сиротам, регулярно организовывает передачу гуманитарной помощи семьям пострадавших, потерявшим жилье во время обстрелов территорий республики со стороны украинской нацгвардии.