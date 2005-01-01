Экс-министр культуры ДНР уже депортирована на Украину

Бывший министр культуры Донецкой народной республики Наталья Воронина уже выдворена с территории России. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. Правда, ее депортировали на территорию, которую Киев не контролирует – Воронина вернулась в родной Донецк.

«Наталья Воронина уже находится на территории Донецкой народной республики. Мы смогли договориться о том, чтобы ее депортировали в ДНР, и я хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в решении этого вопроса, – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев. – Параллельно с этим мы занимаемся апелляцией. И я думаю, что мы ее выиграем».

Напомним, что Москва официально не признает ДНР, поэтому юридически территория этой самопровозглашенной республики также считается украинской. С точки зрения российского законодательства депортация через КПП на участках границы ДНР и ЛНР ничем не отличается от депортации на других участках границы, которые по-прежнему контролирует Киев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, уроженка Донецка и экс-министр культуры ДНР Наталья Воронина была задержана при пересечении совсем другой границы – в Адлере (Сочи), 19 мая, из-за просроченной миграционной карты иностранного гражданина. Об этом ранее сообщил Олег Царев на своем сайте.

«После длительного больничного отпуска она не смогла получить своевременное разрешение от своего работодателя на выезд и тем самым нарушила закон. Наталья является основным кормильцем и помощью семье в Донецке, и именно эти обстоятельства вынудили ее продолжить работать на территории Российской Федерации с просроченной миграционной картой, дабы помочь своей семье», – сообщается на сайте.

В первом правительстве ДНР Воронина была министром культуры, оказывала поддержку инвалидам, детям-сиротам, регулярно организовывает передачу гуманитарной помощи семьям пострадавших, потерявшим жилье во время обстрелов территорий республики со стороны украинской нацгвардии.

Царев отметил, что опасался за жизнь и безопасность Ворониной, потому что, попав на территорию, которую контролирует Киев, она была бы схвачена СБУ с дальнейшими ужасными последствиями. Он добавил, что написал обращение к первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константину Затулину и договорился о содействии.