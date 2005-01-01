Царев призвал остановить депортацию из России на Украину экс-министра культуры ДНР

Бывшего министра культуры ДНР Наталью Воронину депортируют на Украину с запретом въезда на территорию России на пять лет. Ее миграционная карта оказалась просрочена.

Уроженка Донецка Наталья Воронина была задержана при пересечении границы в Адлере 19 мая из-за просроченной миграционной карты иностранного гражданина, сообщается на сайте политика Олега Царева.

Он отметил, что несоблюдение Ворониной миграционного режима было вынужденным в связи с тяжелой болезнью.

«После длительного больничного отпуска она не смогла получить своевременное разрешение от своего работодателя на выезд и тем самым нарушила закон. Наталья является основным кормильцем и помощью семье в Донецке, и именно эти обстоятельства вынудили ее продолжить работать на территории Российской Федерации с просроченной миграционной картой, дабы помочь своей семье», – сообщается на сайте.

Во время первого правительства ДНР Воронина была министром культуры, оказывала поддержку инвалидам, детям-сиротам, регулярно организовывает передачу гуманитарной помощи семьям пострадавших, потерявшим жилье во время обстрелов территорий республики со стороны украинской нацгвардии.

Царев отмечает, что опасается за жизнь и безопасность Ворониной:

«Как только она поступит на территорию Украины, скорее всего, она будет схвачена СБУ с дальнейшими ужасными последствиями, если ее до этого не убьют, так как она находится в базе сайта «Миротворец».

По словам Царева, он написал обращение к депутату Госдумы России, первому зампредседателя комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Константину Затулину и договорился о содействии.