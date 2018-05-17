Почему России не нужны русские?

Главный редактор RT Маргарита Симоньян радостно пишет у себя в «Фейсбуке» о том, что «историю с 82-хлетней блокадницей берет на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции, Кириллова Ольга Евгеньевна».

Для тех, кто не в курсе – речь идет об истории Клавдии Мальцевой, рожденной в Ленинграде в 1936 году, а после распада СССР оказавшейся в Донбассе. В 2016 году родственники забрали Мальцеву в Москву, и с тех пор она безуспешно пытается получить российское гражданство.

Вот что пишет возглавляемое Симоньян издание: «Клавдии Викторовне пришлось съездить в Сахарово (миграционный центр в 50 км от МКАД) четыре раза, чтобы подать документы на получение разрешения на временное проживание (РВП), и ещё два раза, чтобы подать бумаги для оформления вида на жительство (ВНЖ). Через полгода ей удалось получить РВП на основании временной регистрации. Сейчас семья ожидает рассмотрения заявки на ВНЖ.

«Неприятно, что я, русский человек, никак не могу получить гражданство. Ну и без пенсии тоже очень обидно. Мне только дали страховку в поликлинику, чтобы на учёт поставить. Но у меня такой возраст, что уже и пора бы, правда?» – смеётся Клавдия Викторовна.

Если через полгода Мальцевой будет одобрен вид на жительство, следующим этапом станет подача документов на гражданство».

Как уточняет РИА «Новости», в столичном миграционном центре у женщины сначала отказались принимать документы из-за «ветхого» свидетельства о рождении, а после получения нового – из-за отсутствия в нем данных о месте рождения.

Если Клавдия Викторовна в ближайшие дни получит гражданство, то за нее можно будет только порадоваться. Проблема в том, что таких как она – миллионы.

Несмотря на все декларируемые «упрощения» и «послабления», получение российского гражданства до сих пор остается серьезной проблемой для русских людей, оказавшихся в момент распада СССР в других республиках, не говоря об их детях.

Тем, кто выбрал для жизни Москву, приходится, как и Мальцевой, по много раз ездить в Сахарово, где стоять в очередях, чтобы подать «справку об отсутствии справки о получении справки».

Существуют заведомо невыполнимые квоты, минимальные и максимальные сроки и прочая бюрократия. Кому интересно, может детально почитать, как выглядит «упрощенное» получение российского гражданства для украинцев – страны, где после распада СССР осталось больше всего этнических русских.

Для тех, кому лень, приведу несколько ключевых фраз «Гражданство РФ для граждан Украины без промежуточных статусов просто невозможно», «процедура может растянуться на год и более. И это при том, что по миграционной карте находиться в стране можно максимум 3 месяца», «Всегда нужно помнить, что в любой момент могут потребоваться любые документы» – и так далее.

В результате получение гражданства как для политических беженцев, так и для решивших не возвращаться домой «заробитчан» становится сложновыполнимым квестом.

Более того, возникает парадокс. Чем добросовестнее и активнее человек работает, тем сложнее ему регулярно ездить в Сахарово, чтобы выполнять капризы чиновников, которые даже блокаднице готовы предоставить гражданство только после личного вмешательства целого генерал-майора полиции.

Подобная государственная позиция выглядит, мягко говоря, очень странно.

Безусловно, статус гражданина России – это звучит гордо и абы кому его раздавать не стоит (все помнят историю петербуржского террориста, который получил гражданство России без каких-либо проблем).

Но почему русские люди с русскими именами и фамилиями, чьи предки веками жили на территории России, вынуждены зависеть от прихоти чиновника? Почему Жерар Депардье и Стивен Сигал получают гражданство буквально по щелчку пальцев, а условные Иваны Ивановы и Марии Кузнецовы должны годами стоять в очередях, рискуя быть высланными во враждебно настроенное ко всему русскому государство?

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Причем о том, что надо бы упростить получение гражданства соотечественниками на самом высоком уровне говорят регулярно. Но к чему сводятся эти «упрощения» мы разобрали выше.

И ведь не надо изобретать велосипед и разрабатывать какие-то хитрые схемы. Достаточно скопировать израильскую систему, согласно которой право на репатриацию, и, соответственно, получение гражданства имеют все, в ком есть хоть капля еврейской крови, а также родственники тех, в ком есть эта капля.

Опять-таки за 70 лет существования государства Израиль состоялось немало судебных процессов, позволивших усовершенствовать «Закон о возвращении» – и России в этом смысле будет проще.

Если не нравится пример Израиля – есть пример Германии со «статусными немцами» – теми, чьи предки жили на территории этой страны по состоянию на 1937 год, до начала гитлеровских попыток расширить «жизненное пространство», закончившихся для Германии серьезными территориальными потерями. Закон опять-таки работает давно и все возможные «шероховатости» в нем сглажены.

Но если уж очень хочется идти своим путем – можно принять свой, оригинальный закон, согласно которому все граждане СССР и их потомки имеют право на получение российского гражданства после сдачи экзамена по русскому языку.

Современная техника позволяет за считанные минуты проверить, не замешан ли претендент в уголовщине и не вёл ли ранее антироссийскую деятельность.

Прогноз ООН о том, что население России к середине века сократится более чем на 10 миллионов человек специалисты считают вполне реальным. Это, по сути, «запрограммированное вымирание». Но вместо того, чтобы сломать программу вымирания и радостно приветствовать новых граждан, чиновники вынуждают соискателей российского гражданства собирать бессмысленные справки и годами ждать того, что должно выдаваться по первой же просьбе.

Такая политика уже приводит к человеческим жертвам – история Марины Меньшиковой является позорным пятном не только на репутации ФМС и крымского правосудия, а на всей стране, на нас с вами. И принимать закон о политическом убежище для пророссийских активистов – это вовсе не решение проблемы.

Активист, пенсионер, строитель, студент, крестьянин, хипстер, инвалид – любой желающий переехать в Россию и владеющий русским языком человек должен иметь право на российское гражданство.

Люди – это самый ценный ресурс XXI века. И если государство об этом забывает, святая обязанность общества – напомнить.