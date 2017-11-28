Как остановить «запрограммированное вымирание» России

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17 мая, четверг  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
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Европа угрожает важнейшему инструменту могущества США

США сами стимулируют мир бежать от доллараФото: Ahmad Halabisaz/ZUMA/Global Look Press
Противостояние между Европой и США готово выйти на новый уровень из-за разрыва Вашингтоном сделки с Ираном. Появились сведения о том, что Евросоюз намерен покупать иранскую нефть за евро, а не за доллары. Реализация подобных намерений способна стать первым шагом, разрушающим важнейшие позиции США в мировой финансовой системе. Подробности...
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Крымчан пока не будут лишать украинского гражданства

Украина, как известно, несмотря на заявленное «стремление в Европу» совершенно не спешит перенимать европейские практики ни в одной из сферФото: Gleb Garanich/Reuters
Петр Порошенко передумал лишать участвовавших в выборах президента России крымчан гражданства Украины. Впрочем, идея лишить гражданства крымчан, жителей Донбасса и вообще всех, кто не готов скандировать «Слава Украине – героям слава!», пользуется в Киеве большой популярностью. И никто не может дать гарантию, что ближе к выборам президента Украины в 2019 году подобный закон все-таки не будет принят. Подробности...
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Прорыв российской науки обеспечат молодые кадры

Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми, которым надо дать дорогуФото: Михаил Киреев/РИА Новости
«Задача технологического прорыва может быть решена только лишь при концентрации усилий. Наука и технологическое развитие движутся молодыми людьми», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент РАН Алексей Хохлов по поводу президентского «суперуказа», в котором перед учеными ставится задача совершить гигантский скачок в сфере развития новых технологий. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Манифест лютующего феминизма

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Когда публика узнала, что протаранившего толпу в канадском Торонто зовут Алек Минасян и что его претензии не совпадают с традиционными «взысканиями» ИГИЛ*, почва под ногами журналистской братии качнулась. Подробности...
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Полный список «русских преступлений перед грузинской нацией»

Евгений Крутиков, военный эксперт
Отношение к русским как к «северным варварам», которых легко обмануть парой красивых тостов, формировалось не в царское, а именно в застойное советское время. Эта психология поведения лежит и в основе новой грузинской идеологии. Подробности...
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Для Израиля большая война – это вопрос выживания

Владимир Можегов, публицист
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          Как остановить «запрограммированное вымирание» России

          России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбыться   17 мая 2018, 17:34
          Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
          Текст: Марина Балтачева,
          Никита Коваленко

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          Десять миллионов человек населения должна потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, именно так пророчит прогноз ООН. Специалисты мрачно подтверждают подобный сценарий и рассказывают, чем именно он обусловлен. Однако высказываются и рецепты того, как можно было бы столь катастрофического падения численности населения избежать.

          К середине XXI века население России уменьшится до 132,7 млн человек, отмечается в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) Организации Объединенных Наций.

          Ранее Bloomberg также писал, что для России демография является экзистенциальной проблемой. Именно снижение численности населения окажет значительное влияние на ВВП страны и станет препятствием для достижения экономических целей. Bloomberg подчеркивал, что Владимир Путин вытащил Россию из «демографической ямы», за годы его правления увеличилась средняя продолжительность жизни – с 65 лет до почти 73 лет. Однако в прошлом году все равно произошло 11-процентное падение рождаемости.

          Сейчас население России снова сокращается и к 2050 году упадет до 119 млн человек, если не произойдет неожиданного всплеска рождаемости или значительно притока мигрантов, отмечал Bloomberg. По его мнению, даже добавления 2,3 млн крымчан недостаточно, чтобы компенсировать ожидаемое 28-процентное снижение количества женщин основного детородного возраста к 2032 году.

          Если отойти от соревнующихся в негативных прогнозах ООН и Bloomberg и взять текущую ситуацию, а не далекие ожидания, то демографическая динамика РФ выглядит следующим образом. Согласно данным Росстата, с 1992 по 2012 год наблюдалась естественная убыль населения (то есть смертность превышала рождаемость), измерявшаяся сотнями тысяч человек. В итоге население страны сократилось со 148,5 до 142,9 млн человек.

          В 2013 году эту негативную тенденцию удалось переломить (в том числе благодаря росту рождаемости, который в целом шел с 2009 до 2015 года). Естественный прирост населения сохранялся вплоть до 2015 года, когда он достиг пикового значения в 32 тыс. человек (численность населения в 2015 году составляла 146,3 млн человек). Однако в последующие годы смертность вновь превысила рождаемость. Так, в 2017 году естественная убыль достигла 134 тыс. человек, что далеко от рекордных показателей 2000 года (959 тыс.), однако тоже немало.

          Важно, что на протяжении всего существования Российской Федерации сохраняется положительное миграционное сальдо (то есть иммиграция превышает эмиграцию). И с 2009 года его уровень стал достаточным, чтобы обеспечивать общий прирост населения даже в то время, когда смертность превышала рождаемость. В итоге с 2009 по 2017 год население нашей страны непрерывно росло – со 142,7 до 146,8 млн человек (включая число примкнувших в 2014 году крымчан).

          Прогнозы ООН «несколько лет назад в отношении России были еще более пессимистичными», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по социальной политике Сергей Рыбальченко. Он напомнил, что подобные отчеты ООН делает с периодичностью в несколько лет. Так, например, в 2009 году она предсказывала, что к 2015 году в России будет проживать 138 млн человек, а к 2050 – 116 млн человек. Первая цифра, как видно из вышеприведенных показателей, так и не сбылась. А вторую в нынешнем докладе пересмотрела сама же ООН.

          Рыбальченко в связи с этим напомнил, что ООН делает оговорку к своим показателям. Она «говорит, что численность населения России может не снизиться в том случае, если будет реализован сценарий поддержки рождаемости, который приведет к высоким показателям рождаемости в долгосрочной перспективе», – указал эксперт.

          Однако даже с учетом не самой высокой точности прогнозов ООН проблемы на демографическом направлении действительно существуют. На это обратил внимание и президент Путин, когда готовил свой указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года», подписанный им 7 мая. «Суперуказ», как его уже успели прозвать, российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.

          В частности, президент предписал правительству обеспечить устойчивый естественный рост численности населения РФ. В качестве целей в сфере демографического развития выделяется увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7. При этом сама демография выделяется в качестве одно из приоритетных внутриполитических направлений.

          С какими же основными рисками сталкивается РФ в этой области? Проблемой России, по мнению Bloomberg, является

          значительное расхождение в численности возрастных групп – 55–59-летних значительно больше, чем 15–19-летних.

          Эта пропасть усложняет усилия российского правительства по повышению эффективности во всем: от медицинского обслуживания и образования до работы правоохранительных органов и общественного транспорта. Для этого просто недостаточно работников. Еще одной проблемой называется высокая смертность среди мужчин.

          Прогноз, о котором говорит ООН, «мы предсказывали еще 20 лет назад. С тех пор эти прогнозы совершенно не изменились», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ Сергей Захаров. Конечный результат по численности населения на какой-либо промежуток времени «предопределен изменением возрастной структуры», – напомнил эксперт. Возрастную структуру общества меняют предшествующие исторические события, так что в последующие годы мы будем наблюдать сокращение численности населения. 

          По сути, идет «запрограммированное вымирание», если кардинально не менять ситуацию», – заявил газете ВЗГЛЯД глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он отметил, что еще в 2015 году был издан «Демографический ежегодник» Росстата, который прогнозировал к 2050 году снижение численности населения даже до 129 млн человек. Никто тогда на эти цифры не отреагировал.

          «Риски огромные, и прогноз ООН может действительно сбыться, если не предпринимать соответствующие меры по противодействию этой тенденции. Конечно, существует возможность предотвратить подобный ход событий, но для этого нужны более радикальные шаги со стороны государства в области демографической политики», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков.

          В то же время Крупнов уверен, что к 2024 году кардинально изменить ситуацию невозможно, «просто все уже родились, кто мог». К этому времени

          по сравнению с 2010 годом число молодых женщин от 20 до 30 лет, которые могут рожать, уменьшится в полтора раза.

          Однако в дальнейшем ситуацию выправить можно, уверен эксперт. Нужно поставить «вопрос о необходимости объявления чрезвычайной демографической ситуации» и создать, по сути, «чрезвычайную демографическую комиссию при президенте». Стране необходим «демографический рывок, отметил Крупнов. Он может быть осуществлен только одним способом – увеличением в семь раз количества многодетных семей», – пояснил Крупнов. По его словам, необходимо создание «культа многодетных семей». В частности, он напомнил о «гениальной установке» Владимира Путина в послании к Федеральному собранию в 2012 году, что трехдетная семья должна в России стать нормой.

          Для этого нужно стимулировать рождение не первого, а четвертого ребенка. «Если в нормальной, в среднем, семье рождается четвертый ребенок, то она должна попадать в «коммунизм», – подчеркнул эксперт. По его мнению, это единственный путь к тому, чтобы выправить демографическую ситуацию.

          Щербаков также уверен, что способы переломить негативные тенденции есть. «Такие меры существуют. Прежде всего необходим дифференцированный подход к стимулированию рождаемости: не общестрановой, не общефедеральный, а дифференцированный по отдельным регионам в зависимости от их демографического состояния. Нельзя допускать подхода «всем сестрам по серьгам», нужно внимательно смотреть за ситуацией в каждом отдельном регионе и проводить там соответствующую политику», – считает Щербаков.

          «Кроме того, необходимо принять меры, чтобы те средства, которые выделяются на решение демографических проблем, не были подвержены инфляции и индексировались, чего сейчас не делается. Ну и ряд других мер необходим, связанных с налогообложением, политикой средств массовой информации в плане воздействия на общественное сознание и так далее», – отметил эксперт. Те меры, которые сейчас принимаются – недостаточны, потому если не задуматься об их усилении, то реализация «суперуказа» Путина в этой части окажется под угрозой срыва.


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