Названо главное препятствие для роста экономики России

Для президента России Владимира Путина демография в стране является экзистенциальной проблемой, именно снижение численности населения окажет значительное влияние на ВВП страны и станет препятствием для достижения экономических целей, пишет Bloomberg.

Население России снова сокращается, угрожая экономическим целям российских властей на следующие шесть лет. Даже добавления 2,3 млн крымчан недостаточно, чтобы компенсировать ожидаемое 28-процентное снижение количества женщин основного детородного возраста к 2032 году, пишет Bloomberg.

Отмечается, что к 2050 году население России упадет до 119 млн человек – если не произойдет неожиданного всплеска рождаемости или значительно притока мигрантов.

Издание отмечает, что Путин вытащил Россию из «демографической ямы», за годы его правления увеличилась средняя продолжительность жизни – с 65 лет до почти 73 лет. Однако в прошлом году все равно произошло 11-процентное падение рождаемости.

Проблемой России, пишет портал, является значительное расхождение в численности возрастных групп – 55-59-летних значительно больше, чем 15-19-летних. Эта пропасть усложняет усилия правительства России по повышению эффективности во всем: от медицинского обслуживания и образования до работы правоохранительных органов и общественного транспорта. Для этого просто недостаточно работников.

Еще одной проблемой называется высокая смертность среди мужчин.

Bloomberg заявил, что у Путина нет выбора, кроме как поднять пенсионный возраст.

Издание ссылается на данные агентства «Ренессанс Капитал», согласно которым снижение численности населения приведет к снижению роста ВВП на 1 процентный пункт в каждом последующем году. В Bloomberg Economics считают, что в течение нового срока Путина задержка роста ВВП по демогрфаическим причинам в целом составит 2,5%.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что может спасти экономику России в связи с нехваткой рабочей силы.