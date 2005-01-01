Путин подписал указ о национальных целях до 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В частности, Путин поручил правительству к 2024 году обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, также он поручил до 1 октября утвердить основные направления деятельности и прогноз социально-экономического развития России на период до 2024 года.

Также президент поручил правительству обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции. К 2024 году Путин поручил снизить в два раза уровень бедности в стране.

В 2024 году, отмечается в указе, нужно обеспечить в России ипотеку в 8% для семей со средним достатком, а также нарастить строительство жилья до 120 млн квадратных метров в год.

Стратегической целью названо улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.

Продолжительность жизни в России до 2024 года должна быть повышена до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. При этом в указе говорится, что нужно к 2030 году стремиться к снижению смертности в результате ДТП до нулевого уровня.

Также Путин поручил правительству к 2024 году увеличить объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

До 2024 года поручено обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, а инфляцию – не выше 4%. Необходимо достичь экспорта несырьевых товаров в 250 млрд долларов в год, экспорта услуг в 100 млрд долларов в год, продукции машиностроения в 50 млрд долларов в год, продукции АПК – в 45 млрд долларов.

Кроме того, Кабмину поручено к 2024 году обеспечить рост доли автодорог регионального значения не менее чем до 50%.

Отдельно в указе говорится об экологии – к 2024 году объем вредных выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах России должен снизиться не менее чем на 20%. Кроме того, нужно экологически оздоровить Волгу и сохранить уникальную водную систему Байкала.

Также необходимо обеспечить «эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов».

Необходимо также «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».

Путин в понедельник принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок. Правительство ушло в отставку, позже Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.