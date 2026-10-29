Грузия подтвердила переговоры с Россией по качеству сельхозпродукции

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Делегация Роспотребнадзора прибудет в Грузию 2 ноября для инспекции системы фитосанитарной сертификации фруктов на содержание пестицидов и агрохимикатов.

В заявлении Агентства отмечается, что, кроме России, до конца года состоятся переговоры на эту тему с Азербайджаном, Болгарией и Арменией.

«Цель – активное сотрудничество с торговыми партнерами в плане содействия экспорту, его роста, создания новых торговых возможностей», - заявили в Национальном агентстве продовольствия.

Представители России и других стран проинспектируют систему контроля в Грузии и возможности соответствующей лаборатории, которая выдает сертификаты.

Ранее Роспотребнадзор запретил ряд грузинских вин и минвод. Тбилиси заявил о переговорах с Москвой по этому вопросу.