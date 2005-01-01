Блокадница из Донецка сможет получить российское гражданство

Российской пенсионерке Клавдии Мальцевой, которая долгое время жила в Донецке, помогут получить российское гражданство. Ее дело берут на контроль в МВД после обращения журналистов.

Выжившая в блокадном Ленинграде 82-летняя пенсионерка Клавдия Мальцева уже год пытается получить гражданство.

«В советское время она вместе с мужем, морским офицером, объездила весь Дальний Восток, потом уехала жить на Украину – в Донецк, а после развала СССР получила украинский паспорт. Из-за начавшегося в 2014 году конфликта на Украине ей перестали платить пенсию», – пишет telegram-канал RT.

Пенсионерка в течение года пытается получить российское гражданство, однако постоянно сталкивается с бюрократическими проволочками: ее свидетельство о рождении признали ветхим, московский миграционный центр отказался его принимать. Семья направила запрос в Санкт-Петербург и получила свидетельство нового типа, однако в нем не было указано место рождения. Такой документ тоже не подходил для оформления.

«Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что историю с Мальцевой берет на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова», – сообщила в своем telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.