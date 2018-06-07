Путин пообещал дать гражданство потерявшей ногу в Сирии украинке

Президент Владимир Путин в ходе «прямой линии» пообещал дать гражданство России гражданке Украины, которая жила в Алеппо и помогала российским войскам, однако получила тяжелые травмы при обстреле и теперь находится в военном госпитале в Петербурге.

Ирина жила в Алеппо. При обстреле со стороны боевиков она закрыла собой своих детей, спасла их, но получила тяжелейшие травмы – одну ногу ей ампутировали. Военные, которым она помогала, работая в том числе переводчиком, перевезли ее в Санкт-Петербург, в Военно-медицинскую академию Петербурга, где она до сих пор проходит лечение.

Однако гражданства России у нее нет – она имеет украинское гражданство, так как родилась в Одессе.

«Я хочу вернуться к нормальной жизни. Мне нужны протезы. Но их могут получить только граждане России. Я два года не видела детей и мужа. У них тоже гражданство Сирии. Я гражданка Украины, не могу пригласить. Помогите увидеться с детьми», – сказала она.

Путин отметил, что нужно внимательно относиться к получению гражданства соотечественниками и теми, «кто считает себя гражданами большого Русского мира – в первую очередь украинцев, - где бы они не находились».

«Но ваш случай особый. Это большая беда и трагедия. Безусловно, такие люди нуждаются в поддержке и получат ее. Я попрошу Минобороны, чтобы они нашли ваших родственников и привезли в Россию. И сделаю то, о чем вы просите. Вы получите гражданство, это в моей компетенции», – заявил Путин.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».