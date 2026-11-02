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    Альянс Турции с Ливией ведет Средиземноморье к войне за газ
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    Лидер британской партии побоялся возвращаться из России
    Германия задумалась об отказе от ЧМ по хоккею из-за России
    Литва потребовала не допустить возврата российского газа
    ВС России поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    Премьер Бельгии собрался в отставку из-за бюджетного кризиса
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    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

    4 комментария
    Оксана Синявская Оксана Синявская Унижение в школе толкнуло людей на протесты в Европе

    Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. А чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.

    4 комментария
    2 ноября 2026, 13:30 • Новости дня

    Песков назвал Глобальный Юг центром мирового экономического роста

    Песков: Центры экономического роста находятся на коллективном Юге

    Tекст: Вера Басилая

    Центры мирового экономического роста располагаются не в Европе, а на коллективном Юге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о возможности возобновления поставок российского газа через Украину в Евросоюз, Песков отметил, что сам по себе газовый рынок гораздо больше европейского, передает ТАСС.

    По его словам, хотя европейский рынок и является премиальным, мировые центры экономического роста находятся «далеко не в Европе, они находятся все-таки на коллективном Юге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера по скорому возобновлению транзита российского газа через Украину в Европу.

    Песков заявил, что текущая ситуация на земле не позволяет реализовать планы по возобновлению поставок газа в Европу через территорию Украины.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал беспорядки в Германии с отказом Европы от российского газа.

    1 ноября 2026, 22:51 • Новости дня
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    Минобороны пообещало противнику жаркую ночь
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России не жалеют противника, ночь будет жаркой, заявило Минобороны России.

    «Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем», – заявило ведомство в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также местам сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    За сутки украинские вооруженные формирования потеряли порядка 1175 человек.

    В пятницу Минобороны сообщило об уничтожении более 275 тыс. украинских беспилотников с начала конфликта.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 ноября 2026, 08:13 • Новости дня
    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину

    WSJ: США предложили план возобновления транзита российского газа через Украину

    США предложили восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Str/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер инициировали скорейшее возобновление транзита российского газа в европейские страны через украинскую территорию для подготовки к энергетическому перемирию, пишут американские СМИ.

    Продажа энергоносителей пойдет через американского посредника, что позволит обойти европейские санкции и создать выгодные условия для инвесторов из США, передает RT со ссылкой на Wall Street Journal.

    Белый дом рассчитывает достичь всеобъемлющего соглашения о прекращении ударов по энергообъектам. Этот шаг необходим для подготовки трехсторонних переговоров, запланированных на ноябрь в Абу-Даби. Вашингтон также рассматривает возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» в качестве элемента более масштабной сделки.

    «Любые экономические договоренности станут частью комплексного мирного соглашения», – заявил высокопоставленный американский чиновник. По его словам, ошибка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель заключалась в продвижении проекта без предварительного договора с Москвой в сфере безопасности.

    В Европе проявили интерес к инициативе из-за перспективы снижения цен на газ. Изменить позицию европейцам станет проще в случае одобрения Киевом продажи ресурса в рамках прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо допустила возобновление поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

    В прошлом месяце администрация президента США рассмотрела идею включения европейского импорта российского природного газа в план урегулирования.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 09:52 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО

    ФСБ предотвратила подрыв заминированных FPV-очков в зоне СВО

    ФСБ предотвратила теракт с заминированными FPV-очками в зоне СВО
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков для управления дронами, их украинские спецслужбы пытались передать российским военнослужащим под видом «гуманитарной помощи».

    Спецслужбы Украины планировали использовать самодельные взрывные устройства, вмонтированные в FPV-очки. Они должны были детонировать при включении, что привело бы к гибели военнослужащих в зоне СВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

    В ведомстве уточнили, что один из военных в Волгоградской области получил две пары таких очков от волонтера. Следуя инструкциям контрразведки, он обратился в ФСБ. Взрывотехники с помощью рентгена выяснили, что вместо кулеров охлаждения в устройства была установлена взрывчатка.

    В ряде российских регионов изъята партия аналогичных заминированных устройств, которые отправлялись через «Почту России». Организован розыск причастных к отправке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ФСБ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб с использованием FPV-дронов на стратегическом предприятии в Подмосковье. Тогда ведомство сообщило об оснащении этих беспилотников канадской системой борьбы с радиоэлектронной борьбой.

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    2 ноября 2026, 07:55 • Новости дня
    Российские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    Российские войска поразили склад ракетных комплексов «Нептун» под Одессой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России в ходе ночной атаки нанесли удары по месту хранения пусковых установок ракетных комплексов «Нептун» в Одесской области и судну с военными грузами, сообщило Минобороны.

    Российские войска продолжили наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии, и судам, перевозящим военные грузы, указало ведомство в Max.

    В ведомстве пояснили, что в результате атак поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе населенного пункта Тузлы Одесской области.

    Помимо этого, на переходе морем в 58 км южнее Одессы поражен сухогруз, который доставлял грузы, предназначенные для ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Вооруженные силы России нанесли удар беспилотниками по судну с военными грузами юго-западнее Одессы.

    В субботу военные поразили южнее Одессы сухогруз с грузами для украинской армии.

    В пятницу российские войска атаковали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, а также морское судно в Черном море.

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    2 ноября 2026, 00:28 • Новости дня
    Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился

    Лантратова: Россией и Украиной соблюдены обязательства режима тишины в Алешках

    Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился
    @ ombudsmanrf.org

    Tекст: Антон Антонов

    Москвой и Киевом полностью соблюдены обязательства в ходе режима тишины в Алешках Херсонской области, режим тишины в зоне гуманитарной миссии завершился, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился», – сообщила Лантратова в канале «Макс».

    Режим тишины действовал с 27 октября по 1 ноября. Благодаря отсутствию нарушений удалось доставить помощь жителям и обеспечить безопасный добровольный выезд тем, кто решил покинуть город, сообщила она.

    «Работали совместно с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп», – отметила она.

    Омбудсмен добавила, что в данный момент прорабатывается продолжение гуманитарных миссий. Она назвала важным сохранение взаимодействия для регулярной доставки грузов жителям Алешек.

    «В Алешках остаются жители, которым по-прежнему нужна поддержка. Будем добиваться того, чтобы они получали необходимую помощь», – заявила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в Алешках. В пятницу российская сторона совместно с украинским омбудсменом передала жителям несколько десятков тонн гуманитарной помощи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    2 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Вытеснение российского газа из Европы – стратегическая задача США

    Эксперт назвал три преграды для транзита газа через Украину
    @ Danil Shamkin/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение США возобновить поставки российского газа в Европу через Украину натыкается на ряд препятствий. Среди них позиция ЕС, завышенные финансовые ожидания Украины и внутренние противоречия в стратегии самих Штатов. Для России главный вопрос остается сугубо прагматичным: на каких именно условиях придется продавать газ, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Штаты не заинтересованы в поставках газа из РФ в Европу вне зависимости от маршрута или формы поставок. Это обусловлено конкуренцией России и США на глобальном энергетическом рынке. Вашингтон еще до 2022 года последовательно вытеснял российских поставщиков с европейского рынка», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он напомнил, что в 2019 году Штаты ввели санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Санкционный режим предусматривал запрет на финансирование и достройку «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Последний проект к тому моменту находился практически на завершающей стадии, поэтому ограничения почти не повлияли на его реализацию. «Повторю, вытеснение России с европейского газового рынка остается стратегической задачей и ключевым интересом Америки», – добавил собеседник.

    По его мнению, предложение США о восстановлении транзита российского газа через Украину стоит рассматривать как элемент переговорного процесса и один из возможных компромиссных вариантов. «Россия в рамках переговоров поднимает вопрос об обратной интеграции в мировую экономику – в том числе в глобальную энергетическую систему. Это подразумевает возвращение на европейский рынок», – рассуждает Юшков.

    Украина в свою очередь выдвигает требования о выплатах, продолжил аналитик. «Ключевая причина, почему Киев не идет на урегулирование конфликта, связана с финансовой моделью: сейчас страна стабильно получает внешнее финансирование, но в случае прекращения боевых действий возникнет вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки. В связи с этим власти настаивают на гарантированных долгосрочных механизмах получения денег», – уточнил эксперт.

    Штаты видят решение в возобновлении поставок газа в Европу через Украину. «В таком случае будут учтены интересы обеих сторон: Россия сможет в полной мере вернуться в мировую экономическую и энергетическую систему, а Украина получит устойчивый источник финансирования», – описал спикер. Однако у американской инициативы есть ряд нюансов.

    Первый – позиция европейских стран. «ЕС постоянно выступает с заявлениями, что даже после завершения украинского конфликта не планирует возвращаться к закупкам российского газа», – напомнил Юшков. В качестве возможной лазейки США предлагают создать посредника для поставок энергоресурсов – структуру либо полностью подконтрольную Америке, либо с американским участием и контрольным пакетом.

    «По всей видимости, такая организация сможет закупать сырье у того же Газпрома по более низкой цене и реализовывать его дороже. Для европейских стран такая схема решает сразу несколько задач: обеспечивает дополнительные объемы газа, способствует снижению цен на рынке и одновременно позволяет сохранить политическое лицо. Формально Европа будет платить не России, а посреднической структуре с американским участием», – детализировал экономист.

    Однако, оговорился аналитик, подобная модель все равно может восприниматься как уступка: «Несмотря на формальное дистанцирование от поставок из России, по сути, речь идет о закупках газа российского происхождения».

    Второй нюанс – противоречие предлагаемой схемы стратегическим интересам самих США. «Хотя отдельные американские компании и бизнесмены смогут извлечь прибыль из такой модели, возобновление транзита российского газа в Европу идет вразрез с долгосрочным курсом Вашингтона по вытеснению энергоресурсов РФ с европейского рынка», – считает эксперт.

    Третий аспект касается позиции украинской стороны в финансовой плоскости. «Доходов от транзита газа для Украины будет явно недостаточно по сравнению с текущим объемом получаемой помощи», – прогнозирует Юшков.

    Что касается выгоды для России, то она зависит от условий сделки. «С одной стороны, возобновление поставок позволит нарастить добычу газа, а значит, увеличить поступления в бюджет за счет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С другой стороны, если газ придется продавать по заниженной цене на границе с Украиной, это может привести к насыщению европейского рынка и снижению цен, что нивелирует экономический эффект. Поэтому ключевым фактором остается конкретный набор условий, предлагаемых американской или европейской стороной», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что США добиваются возобновления поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Как сообщает The Wall Street Journal, идея была выдвинута американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в ходе поездок в Москву и Киев в сентябре.

    По информации издания, инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника в обход европейских санкций. Согласно одному из предложений, выручка от продаж в Европе будет размещаться на депозитном счете в юрисдикции третьей стороны.

    США также рассматривают возможное возобновление работы «Северного потока». Однако, как отмечает WSJ, идея сталкивается с сопротивлением в европейских столицах. ЕС ранее утвердил поэтапный отказ от российского газа. Переходный период для долгосрочных контрактов на поставки СПГ заканчивается 1 января 2027 года, для трубопроводного газа – 30 сентября 2027 года.

    На этом фоне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявлял, что разрыв энергетических связей Европейского союза с Россией завершен. Основными поставщиками энергоресурсов для европейских стран сейчас выступают Норвегия и США. «Нам пришлось вложиться в диверсификацию – прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает», – сказал Домбровскис.

    Один из высокопоставленных собеседников WSJ сравнил американское предложение с уступками Невилла Чемберлена за счет Чехословакии. Тем не менее Штаты рассчитывают, что из-за резкого роста цен на энергоносители и низких запасов в хранилищах позиция европейцев может смягчиться, говорится в материале.

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    2 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Кремль исключил возможность транзита российского газа через Украину
    Кремль исключил возможность транзита российского газа через Украину
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация на земле не позволяет реализовать планы по возобновлению поставок газа в Европу через территорию Украины.

    «Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ сообщили об инициативе спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера возобновить транзит российского газа в европейские страны через украинскую территорию.

    Экономист Игорь Юшков назвал условия продажи топлива главным прагматичным вопросом для России в данной ситуации.

    На прошлой неделе официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо не стала исключать последующего возобновления поставок российского газа после завершения конфликта.

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    2 ноября 2026, 06:17 • Новости дня
    Историческая драма «Рождение империи» возглавила кинопрокат в России и СНГ

    Драма «Рождение империи» собрала в прокате 236 млн рублей за выходные

    Историческая драма «Рождение империи» возглавила кинопрокат в России и СНГ
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фильм режиссера Андрея Кравчука «Рождение империи» стал лидером по кассовым сборам в России и странах СНГ, заработав 236 млн рублей за минувший уик-энд.

    Картина охватывает период с 1698 по 1709 год и рассказывает о Петре Первом, закладывающем основы государства от возвращения Великого посольства до Полтавской битвы, передает ТАСС со ссылкой на портал kinobusiness.com.

    В фильме сыграли Александр Горбатов, Милош Бикович, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Юлия Пересильд и Ксения Утехина.

    Вторую строчку рейтинга заняла картина «Чудо-Юдо» со сборами 140,3 млн рублей. Лента рассказывает о дочери магов Отраде, которая отправляется в мир людей на поиски возлюбленного в компании друга, способного менять облик.

    На третьем месте расположилась «Сказка о потерянном времени», заработавшая 130,4 млн рублей. Фильм повествует о школьниках, чье потерянное время похищают злые волшебники ради обретения молодости. Роли в картине исполнили Александр Лыков, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков и Иван Охлобыстин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спортивная драма «Битва моторов» стала лидером кинопроката в странах СНГ.

    Фантастический экшен «Девятая планета» вновь возглавил кинопрокат в России.

    Также криминальный триллер «Наследник» оставил позади российские фильмы по сборам за выходные.

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    1 ноября 2026, 15:57 • Новости дня
    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках

    Песков: В Кремле положительно оценивают гуманитарную операцию в Алешках

    В Кремле положительно оценили гуманитарную операцию в Алешках
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле положительно оценили проведение гуманитарной операции в Алешках и участие в процессе первой леди США Мелании Трамп, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Оцениваем положительно и то, как прошла операция, и то, как осуществлялась координация между двумя омбудсменами, и, конечно же, координирующую роль работников первой леди США», – цитирует Пескова «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу первая леди США Мелания Трамп назвала успешное проведение гуманитарной миссии в Алешках доказательством возможности достижения устойчивого мира.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о достижении договоренностей по проведению регулярных гуманитарных миссий в городе Алешки Херсонской области.

    Для эвакуированных жителей Алешек открыли выездной МФЦ в Симферополе.

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    2 ноября 2026, 12:00 • Новости дня
    Глава Минэнерго Литвы потребовал не допустить возврата российского газа
    Глава Минэнерго Литвы потребовал не допустить возврата российского газа
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкий рост цен на энергоносители в Европе может привести к усилению призывов вернуться к дешевому российскому газу, заявил министр энергетики Литвы Лукас Савицкас.

    Савицкас отметил, что без четкого плана помощи странам и правительствам ЕС в управлении растущими ценами на энергию «альтернативы станут звучать громче». Европа должна избавляться от зависимостей путем инвестиций в собственную энергетику, а не возвращаться к источникам, создающим политические проблемы, передает издание Rapporteur.

    Министр напомнил, что с 1 января вступает в силу запрет ЕС на импорт морского российского газа, и выразил опасение нового шока от счетов за электроэнергию. В 2026 году Россия поставила более 10% потребляемого в блоке газа.

    Кроме того, Савицкас подчеркнул, что Литва, которая в следующем году возглавит Совет ЕС, намерена вернуть на повестку дня вопрос о запрете поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с отказом Европы от российского газа.

    Средние биржевые цены на газ в Европе выросли на 12%. На прошлой неделе спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1150 долларов за тысячу кубометров.

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    1 ноября 2026, 21:00 • Новости дня
    Минздрав Украины предупредил об угрозе вспышек инфекций в Киеве

    Минздрав Украины предупредил о возможных вспышках инфекций в Киеве без воды

    Tекст: Ольга Иванова

    Вспышки опасных инфекций могут начаться в Киеве в случае отсутствия воды и канализации в течение семи дней, заявил центр контроля и профилактики заболеваний минздрава Украины.

    Вспышки опасных заболеваний могут начаться в Киеве в случае отключения водоснабжения и остановки канализации на протяжении семи дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство УНИАН.

    В центре контроля и профилактики заболеваний минздрава Украины пояснили, что длительная неработоспособность насосных станций создает условия для передачи инфекций через грязные руки и предметы быта. Специалисты отнесли к числу основных угроз холеру, брюшной тиф, дизентерию, сальмонеллез, гепатит А, ротавирус и норовирус. При этом в ведомстве добавили, что пока очагов инфекций в городе не выявлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры города и проблемах с водоснабжением.

    В тот же день в украинской столице сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

    В четверг руководство дошкольных учреждений Киева попросило по возможности не приводить детей зимой из-за вероятного отсутствия электричества, отопления и воды.

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    1 ноября 2026, 23:06 • Новости дня
    Российские войска нанесли удары по предприятиям в Днепропетровске

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровске и окрестностях в результате ударов российских войск по предприятиям произошли пожары, сообщил глава украинской Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

    Ганжа сообщил в соцсетях, что удары наносились беспилотниками и артиллерией. «Произошли пожары», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский энергетический холдинг ДТЭК ввел экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровске.

    Одна из крупнейших электростанций Днепропетровской области получила серьезные разрушения и прекратила работу.

    В пятницу в Днепропетровске в результате взрыва загорелся объект критической инфраструктуры.

    В среду Ганжа сообщил о пожаре на промышленном предприятии в Днепропетровске после взрыва.

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    2 ноября 2026, 08:35 • Новости дня
    Чешская компания решила восстановить оружейные заводы времен холодной войны

    Чешская CSG объявила о планах восстановить заводы времен холодной войны

    Tекст: Мария Иванова

    Директор по внешним связям чешского холдинга Czechoslovak Group Ян Хамачек заявил о планах расширить производство боеприпасов за счет восстановления европейских заводов времен холодной войны.

    Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group (CSG) намерен нарастить мощности по выпуску боеприпасов путем перезапуска старых европейских предприятий, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    «Таким образом CSG стремится обеспечить контроль над всеми критически важными компонентами, необходимыми для производства европейских боеприпасов калибра 155 мм», – заявил Хамачек.

    Компания планирует запустить заводы в греческом Лаврионе совместно с государственным предприятием Hellenic Defence Systems. Кроме того, холдинг купил завод в немецком Гнашвице и переоборудует гражданское предприятие по производству нитроцеллюлозы в немецком Вальсроде для использования в военных целях.

    Ожидается, что немецкие заводы начнут работу до конца текущего года, а греческое производство будет запущено в 2027 году. По данным агентства CTK, в первом полугодии выручка чешского холдинга выросла на 17,2%, достигнув 3,25 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце чешский производитель оружия CSG стал крупнейшим акционером канадской компании в области космических технологий MDA Space.

    В августе украинское предприятие решило построить завод по производству боеприпасов в Литве.

    Весной СМИ сообщили о наличии у Чехии сложной теневой схемы по поставкам артиллерийских снарядов на Украину.

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    1 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Штайнмайер: Си Цзиньпин не проявил интереса к саммиту с Россией и США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель КНР Си Цзиньпин не проявляет интереса к трехстороннему саммиту с Россией и США по Украине, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Штайнмайер рассказал, что обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином во время встречи в Пекине. По словам президента ФРГ, лидер Китая ясно дал понять, что подготовка к саммиту по Украине с участием России, США и КНР не ведется, передает ZDF со ссылкой на ARD.

    Как отметил Штайнмайер, Си Цзиньпин подчеркнул, что конфликт на Украине является европейским.

    При этом ожидается, что лидеры России, США и Китая встретятся на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне, однако тема Украины там обсуждаться не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил участие представителей европейских стран в трехсторонних переговорах (Москвы, Киева и Вашингтона) по украинскому урегулированию на определенном этапе.

    В последнее время Евросоюз предпринимает экстренные шаги, чтобы закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по украинскому урегулированию.

    Песков назвал чрезвычайно важной возможную встречу лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС.

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    1 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    В Днепропетровске ввели экстренные отключения электроэнергии

    ДТЭК ввел экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровске

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский энергетический холдинг ДТЭК ввел экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровске по указанию компании «Укрэнерго».

    В Днепропетровске на юго-востоке Украины введены экстренные отключения электроэнергии. При этом плановые графики подачи света в городе больше не действуют, передает ТАСС со ссылкой на украинский энергохолдинг ДТЭК.

    В Минэнерго Украины сообщили, что из-за повреждения энергообъектов наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Киевской и Днепропетровской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о применении экстренных отключений электроэнергии в Киеве.

    В воскресенье в результате ударов по объектам энергетической инфраструктуры более 650 населенных пунктов Житомирской области остались без света.

    В Днепропетровской области около 100 тыс. человек остались без электричества.

    В субботу угледобывающие предприятия ДТЭК в Днепропетровской области получили серьезные повреждения.


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