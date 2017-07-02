Кто и как «изгонял» киргизов из Якутии

Взгляд
5 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:33  |  vz.ru
Разделы

Эстония попытается вернуть российских ценителей кильки и шпрот

Эстонской кильке придется серьезно побороться за место на полке Фото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Беды эстонских рыбаков, которые не могут продать кильку России, сильно опечалили бывшего мэра Таллина Эдгара Сависаара. Он призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с президентом Владимиром Путиным отмену санкционных запретов. Эстония явно устала от навязанной войны с Россией, из которой российские рыбаки вышли победителями.  Подробности...
Перейти а раздел…

Эрдоган выполнил ультиматум Путина и отверг ультиматум США

Реджеп Эрдоган понимает, что Турция нужна НАТО больше, чем НАТО ТурцииФото: Le Pictorium/BarcroftMedia/ТАСС
Президенту Турции второй раз за последние годы выдвигает ультиматум великая держава. На этот раз от него требуют выбрать между НАТО и Россией. Но если в прошлый раз Эрдоган мог выполнить зарубежные требования без потери лица, то сейчас у него нет такой возможности. В 2016 году Эрдоган извинился перед Путиным, а сейчас он не может, да и не хочет принять требования Вашингтона. Подробности...
Перейти а раздел…

Что нужно исправить в новом Ил-112В

Новому самолету предстоит долгий путь доработокФото: Армен Гаспарян/Пресс-служба ПАО "Ил"/ТАСС
Спустя несколько дней после первого полета нового российского военно-транспортного самолета выясняется, что он не произвел должного впечатления на заказчика. Минобороны недовольно целым рядом параметров Ил-112В. Что именно нуждается в исправлении и будет ли в итоге вовсе сорван выпуск этого столь нужного ВВС самолета? Подробности...
Перейти а раздел…

«Новый Каддафи» одерживает странную победу в Ливии

Наступление армии Хафтара выглядит серьезно, но проходит без боевФото: Ahmed Jadallah/Reuters
Россия не оказывает поддержки фельдмаршалу Халифе Хафтару, который уже берет, причем без штурма, столицу Ливии Триполи. Ливийское правительство, которое особо ничего не контролировало, но было признано ООН, бежало за границу. Победа Хафтара кажется очевидной, однако сможет ли фельдмаршал удержать власть? На какое развитие событий в Ливии делает ставку Москва? Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

«Оскорбление чувств верующих» – опасная формулировка

Наталья Холмогорова, правозащитник
Когда икону пинают ногами и пилят крест – тут все очевидно. И на эту тему, кстати, давным-давно есть административная статья. Но за пределами таких очевидных случаев начинается обширная «серая зона». Подробности...
Обсуждение: 173 комментария

Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Мало кому из прошедших Вьетнам понравился «Рэмбо». Правда, никому в голову не пришло специально собирать бывших рядовых и капитанов, чтобы показать им приключения Джона Рэмбо в исполнении Сталлоне – результат вполне предсказуем. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Данелия оставался последним, кто нас согревал

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
«Кин-дза-дза!» – лучший фильм, снятый в советское время. Его будут смотреть, когда забудут про Штирлица, Жеглова, Гогу. Данелия – русский Тарантино. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 4 комментария

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев

    Роль Берии в истории

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...

      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

      В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)
      Подробности...

      Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух

      Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводе
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

          Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?
          • Да

          • Нет

          Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине?
          • Порошенко - Зеленский

          • Порошенко - Тимошенко

          • Зеленский - Тимошенко

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:С анализами Зеленского «произошел казус»

            «не подошли условия»


            Турция объяснила, почему предпочла российские С-400 американским «Пэтриотам»

            раскол православия


            Украинские раскольники обвинили Вселенский патриархат во лжи

            две неподруги


            Волочкова обиделась на Собчак из-за фаллоимитатора

            Видео

            викторина


            О чём шутили правители России?

            выборы на украине


            Зеленский приоткрыл «политическое лицо»

            «Балканский рубеж»


            Британия призвала к цензуре для российского кино

            «золотой миллиард»


            Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

            «войны будущего»


            Стало известно о российском спецназе с «суперспособностями»

            Свобода совести


            Наталья Холмогорова: «Оскорбление чувств» – опасная и вредная формулировка

            «Братство» Лунгина


            Игорь Мальцев: Режиссер убегает партизанскими тропами от ветеранов Афгана

            Глупые суеверия


            Монахиня Елисавета (Сеньчукова): Православных посчитают, дадут номера – и это нормально

            на ваш взгляд


            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Кто и как «изгонял» киргизов из Якутии

            Так проходила встреча руководства республики с протестующими   5 апреля 2019, 18:25
            Фото: Вадим Скрябин/ТАСС
            Текст: Юрий Васильев

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Кто именно призывал к протестам в Якутии, спровоцированным изнасилованием местной жительницы мигрантом из Киргизии? Какова реальная статистика того, что федеральные СМИ называли «антимигрантскими погромами в Якутске»? Зачем протестный митинг собрали в крупнейшем спорткомплексе региона? Все это выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший в Якутске.

            Якутск, улица Федора Попова. Неделя после событий. Во дворе одного из домов – несколько гаражей с вывесками «Овощи-фрукты». Из четырех точек работает одна. Следов погромов, о которых так много писали в эти дни, не наблюдается.

            – Санитарная книжка йок, – указывает оставшийся на хозяйстве коллега Бахром. Бахром – узбек, приехал из Джалалабада: «Не тот, который в Афгане, а с юга Киргизии». Приехал давно, после лета 2010-го, как это сделали очень многие: Ош и окрестности, большая межнациональная резня. – А здесь кассовый техника йок. Когда будут, тогда откроются.

            Открылись и вправду через несколько дней. Несмотря на указ главы Республики Саха (Якутии) Айсена Николаева с запретом на 33 профессии для иностранных граждан. Указ, что и говорить, выглядит сурово. Но для киргизов и узбеков с киргизскими паспортами – а также для многочисленных граждан Армении на здешних стройках и автосервисах – не изменилось ничего: ЕврАзЭС, единое экономическое, не подпадают.

            Вот разве что проверок стало больше – и, судя по всему, надолго. В точности по тому, что обещал Николаев местным жителям на большой встрече в спорткомплексе «Триумф»: «Поручаю в ближайшее время проверить всех мигрантов. Тех, кто нарушает закон – депортировать. Закрыть предприятия, нарушающие закон».

            Потому и поспешили иностранцы за нужными документами и аппаратами. Чтобы не «йок», а наоборот. Иначе, похоже, не получится – после того, как массовые выступления в Якутии прогремели на всю страну.

            Все началось с Иванова

            – WhatsApp сам себя не напишет, – напоминает Федор Борисов, глава администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

            С тем, что было после первых сообщений об изнасиловании местной жительницы мигрантом из Киргизии, Федор Михайлович имел дело лично. Он сам вышел к тем, кто собрался на Комсомольской площади Якутска на стихийный митинг. Чтобы предложить собраться на следующий день, в тепле, на законных основаниях – и поговорить с властями. Присутствие которых гарантировал тоже лично.

            – Страшно не было, – вспоминает Борисов. – Я вначале устал здороваться с пришедшими. Республика хоть и самая большой регион в России, но жителей – меньше миллиона. Было много знакомых – общественники, спортсмены. Я сам спортсмен – единоборства, стрельба, футбол.

            «События 17-18 марта» – так в местной прессе теперь принято называть все вместе: и первый митинг на 200 человек, и последовавшую за ним шеститысячную встречу с руководством республики, и нападения на мигрантов – действительно начались с одного послания в «ватсапе». Как и многое-многое другое, происходящее в Якутии – потому что именно этот мессенджер много лет стоит во всех здешних мобильниках.

            В записи на якутском – призыв собраться и показать «сплоченность народа саха». Отправил ее 34-летний житель Якутска. Его фамилия Иванов, он уроженец одного из сельских улусов (районов). С малой родины и из других улусов Иванов привозит в республиканскую столицу молоко и сливки, тем и живет.

            Призыв к несанкционированному показу сплоченности плюс смягчающие обстоятельства – Иванов один воспитывает семилетнюю дочь, содержит пожилую мать, которой недавно сделали операцию – потянули, по решению суда, на 20 000 рублей штрафа. Чувствительно и исчерпывающе – поскольку разжигания розни в записи как таковой не усматривается. Учитывая все это, имя и отчество также не конкретизируем: пусть будет просто Иванов.

            С последствиями – куда сложнее. Как и с оценкой действий властей.

            В тепло и под камеры

            – Советчиков много, – дипломатично характеризует глава департамента внутренней политики местной администрации Михаил Слепцов уровень разбора полетов.

            То, что в Якутске различных мнений и вопросов к властям звучит изрядно – можно даже не упоминать. Почему встречу с руководством назначили в комфортных условиях спорткомплекса «Триумф» – а не на площади, где, как и в предыдущий день, вечером доходило до – 30 градусов? Почему назначили ее на самый конец дня – а не пораньше, чтобы тем, кто работает, пришлось выбирать между встречей и работой? Почему нельзя было просто принять депутацию из десяти – пятнадцати человек? Зачем нужен был риск, связанный с пусть и законным, но огромным собранием людей по «раскаленному вопросу»? Почему, наконец, так мягко обошлись с первым, несанкционированным собранием на Комсомольской площади?

            – Молодцы, что не допустили ни одного задержания на незаконном митинге, – сразу же реагирует Слепцов. – Было бы жестче – было бы хуже.

            – «Сообщайте, где киргизы живут», – переводит высокопоставленный региональный чиновник, показывая в WhatsApp’е одно из сообщений первого дня. – Конечно, выявили и пресекли. Но возможное развитие при разгоне митинга стало бы непредсказуемым. Можно овощебазу поджечь. Можно вызвать такси: если за рулем – киргиз, то дальше вы понимаете. Тем более, что на митинг многие пришли с финала кубка мира по вольной борьбе – в том же «Триумфе» и шел, в котором назавтра собрались. Представляете, как люди разогреты зрелищем были?

            – Все сделали нормально, насколько это возможно, – характеризует сделанное один из сотрудников администрации. – Говорите, не в «Триумф» надо было идти на следующий день, а на холод? Хорошо, было бы не шесть тысяч, а полторы тысячи якутян. Но не в помещении, а на площади. С плакатами, с фотографиями жертвы насилия, с лозунгами. Вот в этом случае риск был бы колоссальный.

            – Во-первых, если приглашаешь людей, то все же в тепло, – указывает Федор Борисов, глава администрации главы и правительства республики. – Во-вторых, еще накануне стало понятно, что людей будет много. И жителей Якутска, и из улусов. Поэтому и «Триумф», очень большая площадка. Запустить, допустим, в дом культуры 500 человек, потому что больше не вместится, а остальных заставить ждать на морозе – это нехорошо. И по законам гостеприимства, и по возможным последствиям.

            А еще – то, о чем прямо не скажут, но можно с легкостью догадаться. «Триумф» относительно свеж: его построили к играм «Дети Азии» в 2012 году. Но в нынешнем феврале его закрыли на ремонт. К тому самому кубку мира по вольной борьбе. Потому что комплекс должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к соревнованиям такого рода. Не нашим – международным. В том числе и по безопасности. Среди требований – видеокамеры наблюдения. Умные камеры. Много умных камер с высококачественным распознаванием. О чем многим собравшимся было известно и так.

            – А остальным – по «ватсапу» рассказали, – улыбается региональный чиновник, выуживая из мессенджера очередное сообщение.

            Так что – либо на погром ларька, либо на встречу с властью, и альтернативы нет. Большинство выбрало второе: прийти, высказаться, услышать Ил Дархана – так здесь называют действующего главу Якутии, выпустить пар, разойтись.

            В итоге – ни национального якутского майдана, ни более знакомой Ингушетии, пусть и с поправкой на -30. Да и основные инциденты на улицах Якутска после «Триумфа» закончились.

            Кстати, а сколько их было? И – каких?

            Где факт, где не факт

            Кабинет начальника МУ МФД РФ «Якутское» Николая Кульбертинова. Слева на столе – распечатки с форумов. Не якутских – из остальной России: Воронеж, Волгоград, Хабаровск... Общая тональность: «Якуты смогли, почему мы не можем».

            Справа – выкладки активистов республиканского отделения ОНФ. По событиям 17-18 марта – 48 происшествий в торговых точках, 26 из них повреждены, два поджога, более десятка избиений…

            Посередине – данные от муниципальной полиции, МУ МВД РФ «Якутское». За пять дней, с 18 по 22 марта – то есть, в день встречи в «Триумфе» и после нее – 35 фактов противоправной деятельности. По дням: 8, 15, 8, 3, 1.

            – Заявление в полицию – факт, – объясняет систему полковник Кульбертинов. – И звонок на 02 – факт. Собственный мониторинг выявляет надпись на ларьке с фруктами – факт: выезд, осмотр, фиксация. Заметили сообщение о противоправных действиях в соцсетях – опять же, факт. Даже если впоследствии не подтверждается, то есть совсем не факт – в отчетах все равно остается...

            «Тем более, что любой чих по мигрантам с момента событий – на федеральном контроле», следует добавить за Николая Ивановича. И приступить, наконец, к полицейским сводкам за пять дней в Якутске. То есть, к тому, что же именно «якуты смогли».

            Звонок, улица Потапова. Четверо напали на продавца киоска «Овощи-фрукты». Заявления нет. Еще звонок. На конечной остановке автобусного маршрута шестеро намереваются напасть на водителя. Заявления нет.

            В «Инстаграме» выявлена запись с нападением неизвестных лиц на магазин по улице Билибина. Магазин закрыт (позже открылся, как и все прочие точки), заявлений нет. Улица Лермонтова, «трое мужчин саха» угрожали продавцу. От заявления пострадавший отказался категорически. Задержан некто К. Айвар Николаевич. Сделано официальное предостережение.

            – Потому что не хулиганил сам, – объясняет Кульбертинов. – По остальным – оперативные мероприятия.

            Дальше – знакомое, всю сеть и большинство телеканалов облетевшее: «Размещена видеозапись, на которой мужчина с предметом, похожим на пистолет, наносит удары…»

            – Здесь задержание, статья «хулиганство», – указывает Кульбертинов. – Возможна и вторая статья, «похищение человека» – он же отводит потерпевшего под пистолетом, элементы усматриваются. Передано в Следственный комитет.

            Поиздевался над мигрантом, теперь может и сесть… 21 марта. Улица Кузьмина, киоск «Овощи-фрукты». Пятеро парней требовали закрыть киоск, угрожали погромом. Заявление поступило, задержаны трое.

            – Кстати, интернационал, – замечает Кульбертинов. – Один якут, один русский и один киргиз – мигрант, нигде не работал, пребывание до мая. Составлены протоколы, штраф по тысяче рублей, поскольку хулиганство мелкое.

            Итого: хулиганка – да, безобразия – да, обращений за медицинской помощью – нет, поджогов – нет, нападения на мечеть Якутска – прошло по федеральным СМИ, к вящему удивлению местных, – тем более нет.

            Таким образом, статистику по Якутску вокруг волнений 17-18 марта можно считать исчерпывающей. И не только потому, что Кульбертинов – по всему разбросу отзывов – из «честных ментов», уважаемых в Якутске и за пределами. Просто Николай Иванович как раз накануне встречи с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД вышел на разговор, характер которого отменяет любую возможность подтасовок.

            «Враги сами находят нас»

            Разговор шел за круглым столом в мэрии Якутска. Среди участников – Кульбертинов, мэр Якутска Сардана Авксентьева, глава киргизской диаспоры Данияр Байтугуев и Иннокентий Макаров, руководитель общественного движения «Ус Тумсуу». Движение чисто якутское – и чисто мужское. Цели – обычные для традиционалистов, от Якутии и до Северного Кавказа: соблюдение нравственности. Методы – общественное осуждение женщин за непристойность (особенно достается звездам якутского «Инстаграма») и ночные рейды по злачным заведениям. Самый громкий – в январе нынешнего года, вызвавший много вопросов из серии «куда смотрят власти?»

            Теперь же активисты «Ус Тумсуу» были замечены в разнообразных «фактах» у ларьков мигрантов – что и вызвало законное недовольство Николая Кульбертинова: «Хочу обратиться к представителям движения и вообще ко всем гражданам. Вся эта бравада, с которой вы заходите в киоски и говорите, мол, не работайте здесь, уезжайте – это неправильно. Молодежь думает, что тем самым защищает свой народ. Но нет. Это правонарушение. Иннокентий Федорович, прошу вас, предупредите молодых людей, чтобы не ввязывались в конфликты».

            Иннокентий Макаров – уроженец Чурапчинского района, где родился и Егор Борисов, бывший глава Саха (Якутии). Троекратный чемпион Игр Тыгына – очень популярных в республике ежегодных состязаний по якутскому семиборью. Причем самых первых, с 1995 по 1997 годы. Авторитет - из бесспорных. Тем важнее прислушаться к его ответу.

            «У нас долгая зима, народ почти спит, как медведь, – сказал сопредседатель «Ус Тумсуу» Макаров. – Не надо будить народ». Отдельно – для представителей диаспор: «Вас на нашей земле приняли как дорогих гостей. Если приехали работать – работайте, пожалуйста. Держите свою молодежь, чтобы она по ночным клубам не шастала». А далее – еще интереснее: «Обстановка очень накалена, по всем улусам мы имеем свои филиалы, сами свою молодежь сдерживаем и успокаиваем. Ошибок и врагов мы не ищем – они сами находят нас… Всех призываю к дружбе и добрососедству».

            На том и разошлись.

            «Хладнокровие на пятерку»

            – Если к вам на рынок приходят какие-то хулиганы – якуты, не якуты, – почему не обращаетесь в полицию? – говорит Николай Кульбертинов, обращаясь то ли к спецкору газеты ВЗГЛЯД, то ли к мигрантам. – Якут будет задержан так же, как и ваш соплеменник, если он совершит противоправные действия. Надо диаспорам работать, чтобы свои права знали. Тебя снимает на телефон якут, говорит неприятные вещи. Почему не снять его в ответ? Чтобы этот бравый якут, прячущийся за свой телефон, не был таким бравым.

            Торговец фруктами в магазине на улице Петровского определенно не присутствовал на встрече спецкора и главного полицейского Якутска. Однако поступил в точности по совету полковника Кульбертинова, когда четверо пьяных из местных пришли погромить его товар и весы. И случилось это через полторы недели после событий.

            «Хладнокровие на пятерку», – оценивают полицейские видео, снятое пострадавшим. Всех, как водится, задержали через несколько часов. «Кидался овощами в алкогольном опьянении. Пил пиво, водку. Признаю свою ошибку полностью, раскаиваюсь», – бормочет самый активный из нападавших, оказавшись в участке. Дальнейшие действия – уже почти на автомате. Мелкое хулиганство оформляется на месте. Остальное – дело следствия: усмотрят мотив розни – штрафами и сутками не отделаешься.

            Как жить с «двоюродными»

            «Скинхеды, приехавшие в Якутск лупить киргизов, оказались в крайне затруднительном положении». Новейший якутский анекдот – не претендующий на корректное освещение событий в Якутске. Правда, впрочем, есть и в нем.

            – Киргизам здесь комфортно еще и потому, что мы действительно похожи, – говорит Михаил Слепцов. – Разве что одеваемся чуть по-другому.

            Сколько ни говори об экономических причинах волнений в Якутске – на них в первую очередь указывал и глава республики Айсен Николаев в интервью газете ВЗГЛЯД, – а межнациональный аспект в событиях, безусловно, есть. Особенно если учитывать, что народы – более чем родственные. Казалось бы, где Средняя Азия, а где арктические земли в районе полюса холода. Тем не менее, «мы – как минимум двоюродные» можно услышать в большинстве диалогов с теми, кто принимает решения в Якутии.

            Родство укрепилось после совместного пребывания в СССР. Буквально с самого начала Советов: Максим Аммосов, один из создателей якутской автономии в 1920-х, через 15 лет стал первым секретарем компартии Киргизии. Постсоветские связи – не менее постоянны и вполне взаимовыгодны. А в случае с «серой» торговлей и незаконным трудоустройством – так и еще более выгодны, потому что минус налоги и прочее. В том же WhatsApp’e каждую зиму можно увидеть что-то вроде «На улице Труда [в Якутске] стоит фура, где продается пять сортов хурмы, правда, замороженной, но очень вкусной, по 100 рублей кило. Оптовики ее не берут. Жалко мужика — живет в машине, домой уехать не может. Давайте поможем» – и другие призывы помочь дальнобойщикам, застрявшим посередине здешних холодов. В 90% случаев фура будет киргизской, и за рулем у нее, соответственно, окажется киргиз.

            Согласно данным полиции Якутска, в столице сейчас живут 11 299 иностранцев. Граждан Киргизии из них – больше половины, 6 640. Включая тех, кто приехал из Кыргызстана в прошлом году: 1681 человек. В Якутске на круг – 336 тысяч жителей, неофициально 380. Киргизов, таким образом, меньше двух процентов. Ну, можно накинуть еще сколько-нибудь на полных нелегалов. Выдворение – 171 человек в прошлом году, за два месяца нынешнего – 18.

            Большинство мигрантов приехали сюда за последний десяток лет – резко, после массовых убийств на юге Киргизии.

            Именно с тех пор заголовки вроде «Киргизия завоевывает Якутию» перестали быть редкостью. «В этом нет ничего плохого, – оговаривается автор одной из статей. – За исключением одного – местные постепенно вытесняются с рынка труда». Статья, если что – за 2014 год, пять лет до нынешних событий. А вот аргументы все те же: никакого межнаца, чистая экономика.

            Хотя другим аргументам – если брать те же изнасилования, к примеру – взяться решительно неоткуда. Статистика прошлого года от Следственного комитета: из 296 преступлений «против половой неприкосновенности» на мигрантах – четыре. Одно из них – октябрьское, во многом похожее на мартовское: уроженец Киргизии, девушка-якутка. Ни митингов, ни инцидентов, ни проверок – вроде тех, которые сейчас идут сплошным потоком по торговым точкам, стройкам, автосервисам, парикмахерским…

            Проверок – и связанных с ним рисков. Перестанешь проверять – якутяне скажут «ага, кампания закончилась, и все пойдет по-прежнему». Введешь постоянный контроль – возмутятся и местные, и мигранты: «Кошмарят бизнес».

            – Есть такие опасения, – не скрывает Ирина Высоких, министр предпринимательства, торговли и туризма. – Потому и постоянно консультируемся – мы, другие министерства, силовики. Чтобы все проходило сбалансировано, аккуратно и ровно настолько, насколько это необходимо.

            – Равновесие на рынке труда создать не так просто, – уверен Александр Соловьев, сопредседатель Ассамблеи народов республики Саха (Якутии). – Торговля овощами и фруктами – кропотливая работа. Киргизы, узбеки из Киргизии, азербайджанцы наладили эту схему. Никто местным ребятам не запрещает создавать межрегиональные и международные связи, логистику, вести работу с поставщиками, строить оптовые баз. Вопрос в том, насколько готовы к этому наши жители. А сидеть без свежих овощей и фруктов по нормальным ценам – как это было еще несколько лет назад – уже никому не хочется.

            Цены и вправду чуть выше московских – при пяти месяцах от -30 и ниже. Что же касается готовности местных жителей зайти на рынок – во всех смыслах, – то расклад таков: большая часть населения Якутии – на селе. Технические специальности здесь получают, но пока не в промышленном объеме. Не потому, что лень – просто в республики нет такого количества производств.

            – А низкоквалифицированную работу – на стройках, у прилавков и прочее – наши люди хотят не всегда, – констатирует Соловьев. – Строят граждане Армении – им тоже запрет на работу не грозит, потому что они тоже ЕврАзЭС. За прилавками, в такси, на частных автобусах – киргизы и таджики. И так далее.

            С работой для коренных жителей – не сказать, что совсем плохо. Укрепление местных кадров в промышленности – особенно в традиционных якутских отраслях – вполне реальная программа. В алмазной промышленности, по статистике той же Ассамблеи, – 97% жителей Якутии всех национальностей. Только 3% – привозные; в основном менеджмент. Конкуренция для того, чтобы работать на алмазах, высока. Четыре месяца работы, два отдых. Горнорабочий – порядка 180-200 тыс. руб. в месяц на руки.

            Просто алмазов и золота хватает не всем. И создание плотной середины между совсем дешевой и очень дорогой работой – главное, чем придется плотно заняться и Айсену Николаеву, и его команде. Если, конечно, действительно есть желание, чтобы экономические основы разногласий между «двоюродными» остались в марте 2019 года.

            А пока что – остается лишь суммировать факты и даты.

            Факты и даты

            Октябрь 2018 года. Глава киргизской диаспоры в Якутии публично извинился за соотечественника, изнасиловавшего жительницу Якутска. Подозреваемый задержан по горячим следам и помещен под стражу. Несанкционированных митингов не отмечено.

            5 марта 2019 – задержание Андрея Попова, бывшего заместителя министра образования Якутии. Инкриминируется взятка в значительном размере.

            Середина марта 2019 года – задержание Андрея Ноговицына, главы Чурапчинского района. Возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями на 140 тысяч рублей. Чурапчинский район, напомним – родной для Егора Борисова, сложившего полномочия главы Якутии в мае 2018 года.

            Объявлено о расследовании картельного сговора в республиканской системе лекарственного обеспечения. Сумма – 3 миллиарда рублей. Названы имена потенциальных бенефициаров. Среди них – родственники бывшего руководителя республиканского Росздравнадзора, главы фракции «Единая Россия» в региональном парламенте (Ил Тумэн) Владимира Чичигинарова. Депутат подает в отставку с партийных постов.

            17 марта – сообщения об изнасиловании жительницы Якутска мигрантом из Киргизии. Подозреваемый и его пособники задержаны по горячим следам и помещены под стражу. Стихийный митинг с требованиями «навести порядок с мигрантами», собравший 200 человек. Глава киргизской диаспоры в Якутии выступает с серией публичных извинений за соотечественника.

            18 марта – большая встреча жителей Якутии с руководителями города и республики в спорткомплексе «Триумф», 6000 человек. Выступления главы региона Айсена Николаева. Сигналы о нападениях на мигрантов резко идут на спад.

            22 марта – выход популярной газеты «Якутск Вечерний» с первой полосой «Еще один?». Подзаголовки: «Задержан гастарбайтер из [указано государство Средней Азии. – прим. газеты ВЗГЛЯД], напавший на 14-летнюю девочку». «Якутск только начал отходить после событий 17-18 марта…»

            Публикации на тему нападения внутри еженедельника нет. События 17-18 марта освещаются на нескольких разворотах. На полосе №8 – регулярная колонка мэра Авксентьевой: «Настоящий хозяин в городе, республике… должен действовать доступными правовыми, экономическими мерами. Да, «преступление не имеет национальности», говорят с высоких трибун, и я подпишусь под этими словами».

            Позднее выясняется, что первополосный инцидент имел место осенью, но заявление было подано матерью несовершеннолетней лишь накануне.

            Подозреваемый был задержан в ходе полицейского рейда против незаконной миграции по следам событий 17-18 марта. В WhatsApp’e – новая волна призывов к митингам. Городские площади патрулируются, на усилении задействованы 400 сотрудников полиции Якутска.

            На следующий день после выхода газеты – 23 марта в Якутске работает Юрий Трутнев, вице-премьер – полпред президента в ДВФО. Визит плановый: посещение инклюзивной школы, обсуждение проблем газификации республики. Комментируя события 17-18 марта, Трутнев подчеркивает: преступления не должны рассматриваться «как проявления чего-то национального», конкретные действия должны наказываться по закону.

            28 марта обнародован указ Айсена Николаева, запрещающий мигрантам заниматься «отдельными видами экономической деятельности» в 2019 году. В указе - 33 позиции. На выходцев из стран ЕвразЭС - в том числе из Киргизии - ограничения не распространяются.

            28 марта Владимир Путин начинает государственный визит в Киргизию. Даты были обнародованы в начале февраля. Обычные для таких случаев «подарки» принимающей стороне – в частности, объявление миграционной амнистии для жителей Кыргызстана, желающих легализоваться в России – совпали с волнениями в Якутске. В ходе переговоров на высшем уровне события не обсуждались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что «эта тема решается на более рабочем уровне».

            * * *

            По состоянию на 5 апреля комментарии Егора Борисова - бывшего главы республики (2010 - 2018), члена Совета Федерации от исполнительной власти Республики Саха (Якутия) - по событиям 17-18 марта отсутствуют.

            В настоящий момент ситуация в Якутске полностью нормализована. Продолжаются мероприятия в рамках городской программы «2019 – Год добрососедства».


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............