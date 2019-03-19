В мэрии Якутска прокомментировали ситуацию с недостатком маршруток в городе

Перебои с пассажирским транспортом в Якутске не связаны с делом об изнасиловании мигрантом местной жительницы, заявили в мэрии города.

«Все проблемы, связанные с интервалом движения, касаются технических неполадок транспорта. Несколько автобусов находятся на ремонте, поэтому сегодня и наблюдается увеличение интервала движения. Ситуация у нас под контролем, в скором времени движение будет стабилизирован», – передает РИА «Новости» заявление администрации Якутска.

Сообщается, что во вторник утром в Якутске заметно уменьшилось число автобусов. Местные СМИ объяснили это боязнью водителей-мигрантов выходить на маршруты из-за риска агрессии со стороны местных жителей после изнасилования жительницы Якутска. В соцсетях прошла информация, что преступление совершили выходцы из Киргизии. Также отмечается, что мэр Якутска Сардана Авксентьева распорядилась провести рейды по торговым точкам и усилить борьбу с нелегальной торговлей.

Между тем, как передает радиостанция «Говорит Москва», председатель центрального комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов считает, что изнасилование якутянки используется для разжигания межнациональной вражды.

«Это, конечно, гнусное преступление, и большая беда для жертвы. Я очень сожалею, что так произошло. Но у насильника нет национальности, таких подлых людей хватает как среди русских, так и среди якутов, и других национальностей, в том числе и киргизов. Поэтому очень печально, что вот это крайне гнусное преступление используется как повод для разжигания межнациональной вражды», – заявил Каримов.

Изнасилование жительницы Якутска произошло 17 марта. 23-летний мужчина силой затащил женщину в салон автомашины, отвез в гаражный бокс, где совершил преступление. Далее он привез жертву в автомастерскую и оставил с двумя своими знакомыми. Женщине удалось бежать. Сейчас предполагаемый насильник задержан.

В августе прошлого года было возбуждено уголовное дело об изнасиловании женщины в Санкт-Петербурге, подозреваемыми по которому были четверо граждан Узбекистана.