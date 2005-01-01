В Якутии рассказали, кого не коснется запрет на работу мигрантов

Запрет на работу мигрантов в Якутии не коснется граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз, сообщили в аппарате главы республики.

«Это никак не связано с протестными акциями против мигрантов. Это ежегодный указ главы региона. Этот указ касается только патентов. Под него не попадают высококвалифицированные специалисты и граждане Евразийского союза. Их вообще не касается», – заявили радиостанции «Говорит Москва» в аппарате главы Якутии.

Напомним, что государствами – членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Тем временем председатель межрегиональной общественной организации «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил, что принятые властями Якутии меры противоречат договору в рамках Евразийского экономического союза и российскому законодательству.

«Конечно, это очень жесткая мера. В первую очередь, это работа наших государственных руководителей. Как говорят, у преступников нет национальности. Люди, которые там работают, в каком-то смысле уже обосновались, адаптировались. Менять работу и место жительства сложно. Тем более таким семьям, которые из-за нехватки материальных средств, в кавычках, бродят по республике. Мы, конечно, будем обращаться в первую очередь к президенту. А потом все это должно решаться на межгосударственном уровне. Это очень щепетильный вопрос», – заявил Шакиров.

В четверг глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому мигрантам в регионе запрещено торговать, возить пассажиров, заниматься производством продуктов, напитков и одежды.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что СМИ в Якутске разжигают панику из-за преступлений мигрантов. Первая волна недостоверных или неточных сообщений прошла в местных СМИ в середине марта после того, как была изнасилована местная жительница. По подозрению в совершении преступления задержали уроженца Средней Азии. Власти региона пообещали усилить работу с мигрантами после резонансного преступления.

Тем временем СМИ в Якутске выпустили целую серию сообщений, которые приобрели вирусный характер. Так, сообщалось, что после резонансного преступления в городе якобы были убиты трое граждан Средней Азии и более 20 человек с увечьями попали в больницу. В УМВД по региону эти сообщения опровергли. Минздрав Якутии подчеркивал, что сообщения местных телеканалов о массовых обращениях гастарбайтеров за медицинской помощью также являются ложными.