Полиция опровергла сообщения об убийствах и избиениях мигрантов в Якутии

МВД по Якутии опровергает данные об убийстве и избиении мигрантов в регионе, распространители провокационной информации задержаны, сообщает МВД по республике.

«По распространяющимся сообщениям о том, что в Якутске убиты три гражданина Средней Азии и более 20 человек с увечьями попали в больницу, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» сообщение МВД.

Отмечается, что обстановка в республике находится под контролем, а люди, которые распространяли провокационную информацию и призывы к неправомерным действиям, уже «установлены и привлечены к ответственности».

Среди задержанных – 33-летний уроженец Якутска, который ходил по городу с пистолетом. В его отношении возбуждено уголовное дело. Кроме того, установлены личности людей, которые появились на видеозаписи, где мужчина стрелял из автомата со словами «Якутия рулит», а второй снимал происходящее на камеру. Выяснилось, что видео снято 17 марта в Алданском районе. К ответственности привлечены 37-летний и 35-летний мужчины, изъятое оружие является охолощенным, а не боевым, то есть только имитирующим выстрелы.

Также установлен 34-летний мужчина, который разместил в мессенджерах призывы к несанкционированному митингу. Его привлекли к административной ответственности.

Между тем, начальник полиции Якутска сообщил об аресте группы людей, которые учинили погромы в овощных киосках.

«Начальник полиции Якутска сообщает, что молодые люди, учинившие погром в овощных киосках, арестованы. Он напоминает, что любое противоправное деяние ведет к административной либо уголовной ответственности. Оперативная обстановка в столице под контролем», – рассказали в пресс-службе МВД по региону.

Перед этим глава ведомства поручил провести проверки в сферах миграционного законодательства, незаконного предпринимательства, пассажирских перевозок.

После стихийного митинга в Якутске в понедельник утром в городе уменьшилось число маршрутных автобусов, что местные СМИ объяснили якобы произошедшим избиением водителя маршрутки. Директор «Союзавто» Андрей Косицкий опроверг информацию, объяснив проблему техническими причинами. В мэрии также опровергли эту информацию.

Во вторник на работу не вышли многие продавцы овощных ларьков.

Стихийный митинг против мигрантов прошел после того, как уроженец Средней Азии похитил и изнасиловал местную жительницу.