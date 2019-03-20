Минздрав Якутии опроверг сообщения о массовых обращениях мигрантов за медпомощью

Министерство здравоохранения Якутии опровергло сведения из социальных сетей о массовом обращении за медицинской помощью выходцев из стран Средней Азии.

«Информация о том, что выходцы из стран Средней Азии получив увечья в ходе нападений и избиений со стороны местного населения, массово обратились за медицинской помощью и попали в больницы, не соответствует действительности», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«На сегодняшний день обращений за медицинской помощью в медучреждения республики лиц из стран Средней Азии не зафиксировано», – приводит пресс-служба регионального минздрава слова главы ведомства Елены Борисовой.

Также ведомство попросило жителей региона не верить неподтвержденным новостям, провокационным заявлениям и недостоверной информации, распространяемой через социальные сети и мессенджер WhatsApp.

Телеканал «Якутия 24» сообщил, что изменений в работе магазинов и движении общественного транспорта в республике не наблюдается.

Утром 19 марта жители Якутска сообщали об уменьшении количества пассажирских автобусов на некоторых направлениях.

«Все проблемы, связанные с интервалом движения, касаются технических неполадок транспорта. Несколько автобусов находятся на ремонте, поэтому и наблюдается увеличение интервала движения. Ситуация у нас под контролем, в скором времени движение будет стабилизировано», – рассказал директор НО «Союзавто» Андрей Косицкий.

По его словам, интервалы были изменены на маршрутах № 1, № 3, № 7, № 17 и № 25 по техническим причинам.

В свою очередь житель города Мирный Алексей Кмыш сообщил, что там тоже не наблюдается перебоев в работе транспорта.

«Овощные лавки работают, скачков цен нет. Такси у нас самое дешевое, повышения тарифов не заметил», – рассказал Кмыш.

Отмечается, что нет проблем в работе продовольственных магазинов.

«В нашей сфере никаких проблем или изменений мы не заметили. Вся работа ведется в обычном режиме», – сообщил генеральный директор ООО «ТОП Ритейл» (сеть магазинов «Хозмаркет») Максим Феоктистов.

Легальные мигранты, работающие в строительной сфере Якутии, рассказали о рабочих буднях после резонансного преступления, совершенного иностранцем в Якутске.

Генеральный директор строительной фирмы ООО «Айдин» Джанибек Кочкурбаев, у которого в компании работают граждане Кыргызстана, сообщил, что на данный момент на объектах работает более 40 сотрудников из этой страны, ожидается прибытие еще 20 человек.

Он добавил, что на протяжении последних дней строительные работы выполняются в обычном режиме, весь штат иностранных сотрудников выходит на объекты в Якутске и районах республики.

«Никаких проблем не было и сейчас нет, до сих пор работаем», – пояснил гендиректор.

Индивидуальный предприниматель Меликшо Ибодов рассказал, что его объект находится в селе Толон Амгинского района. На нем работают 34 гражданина Таджикистана, они заняты на строительстве школы. Он отметил, что его работников – легальных мигрантов, не коснулись волнения, упоминаемые в соцсетях. «Сдадим этот объект и будем дальше работать на других», – рассказал Ибодов.