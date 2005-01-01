СМИ в Якутске разжигают панику из-за преступлений мигрантов

Газета «Якутск Вечерний» в пятницу вышла с провокационным материалом на первой полосе под кричащим заголовком «Еще один? Задержан гастарбайтер из Таджикистана, напавший на 14-летнюю девочку», причем само преступление произошло осенью, сообщает специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев.

В своем Facebook Васильев опубликовал фотографию первой полосы местной газеты. Статья подается как якобы «новое» или «очередное» нападение мигранта на несовершеннолетнюю жительницу города.

«Накануне вечером при верстке, как говорят коллеги, была совсем другая первая полоса; новость поступила перед сдачей. Тираж – 21 тыс. экземпляров, номер только что пошел в продажу», – сообщил он.

Корреспондент уточняет, что факт нападения – осенний, попал в поле зрения «Якутска Вечернего» потому, что подозреваемого вызвали на следственные действия.

«Кажется, коллеги из «Вечерки» совершили ошибку. Главное, чтобы она не оказалась больше, чем преступление», – добавил Васильев.

Первая волна недостоверных или неточных сообщений прошла в местных печатных СМИ и на телеканалах в середине марта, после того, как была изнасилована местная жительница.

Напомним, 23-летний мужчина силой затащил женщину в салон автомашины, отвез в гаражный бокс, где совершил преступление. После этого он привез жертву в автомастерскую и оставил с двумя своими знакомыми. Женщине удалось бежать. По подозрению в совершении преступления задержали уроженца Средней Азии.

После этого СМИ в Якутске выпустили целую серию сообщений, которые приобрели вирусный характер и позднее были официально опровергнуты. Так, сообщалось, что после резонансного преступления в городе якобы были убиты трое граждан Средней Азии и более 20 человек с увечьями попали в больницу. В УМВД по региону эти сообщения опровергли. Распространявшиеся в Сети видео оказались старыми, а демонстрировавшееся на роликах оружие не было боевым. Минздрав Якутии подчеркивал, что сообщения местных телеканалов о массовых обращениях гастарбайтеров за медицинской помощью являются ложными.

В полиции сообщили, что распространители провокационных сведений задержаны. Кроме того, была арестована группа людей, учинившая погромы в овощных киосках. При этом сообщения о том, что в городе резко подскочили цены на овощи и фрукты, также оказались ложными.

В строительной сфере Якутии также не заметили никаких проблем из-за ситуации с мигрантами, о чем писали местные СМИ.

Кроме того, якутские СМИ сообщили, что в городе уменьшилось число маршрутных автобусов, так как водители-мигранты будто бы боятся выходить на работу. Директор «Союзавто» Андрей Косицкий опроверг информацию, объяснив проблему техническими причинами. В мэрии также подчеркнули, что перебои с пассажирским транспортом в Якутске не связаны с делом об изнасиловании мигрантом местной жительницы.