Глава Якутии: История о «погромах» в республике подогревается из-за рубежа

«Были деструктивные силы, которые пытались возмущение людей перенести в разряд каких-либо пожарных действий с призывами устроить погромы... «Герои» будут найдены. Будет установлено, из каких соображений они действовали», - заявил газете ВЗГЛЯД глава Якутии Айсен Николаев по итогам протестов в республике, вызванных нападением на местную жительницу мигрантом.

Нападение и изнасилование местной жительницы в Якутске, в котором подозревается выходец из Средней Азии, вызвало мгновенную реакцию со стороны местных жителей. Несмотря на температуру -30, на одной из площадей города собрался стихийный митинг. Тут же последовала и реакция властей, предложивших протестующим собраться для разговора на следующий день – под крышей спорткомплекса «Триумф», где жесткой риторике главы Якутии Айсена Николаева внимали шесть тысяч человек. На волне возмущения появились сообщения об эксцессах с мигрантами – реальных и многочисленных фейковых.

Результат: пара дней нехватки некоторых автобусов на городских линиях – тех, где за рулём сидели мигранты. Несколько дней закрытых киосков с фруктами – традиционного бизнеса для выходцев из южных республик бывшего СССР…

Теперь это уже стало пусть недавним, но прошлым для Якутска. Как бороться с преступлениями нелегальных мигрантов – и при этом защитить тех, кто живёт по закону? Что делать, чтобы работа против нелегалов шла системно, а не в рамках кампаний – от митинга до митинга по конкретным печальным случаям?

Эти и многие другие вопросы газета ВЗГЛЯД адресовала главе региона Айсену Николаеву.

ВЗГЛЯД: Почему сейчас люди куда более остро отреагировали на преступление, чем, например, в октябре-2018, когда в Якутске произошло схожее ЧП с участием мигрантов?

Айсен Николаев: Здесь ряд факторов. Во-первых, цинизм и жестокость преступления: просто проходящего человека затолкать в машину, увезти, изнасиловать, потом еще и запереть… Это переходит всякие границы. Во-вторых, на преступления со стороны мигрантов у нас в республике всегда реагируют весьма остро. Если помните, в 2011 году был большой митинг из-за подобного случая. Другие нападения также вызывали очень острое возмущение, обсуждения в социальных сетях. А здесь, наверное, уже какая-то грань была пройдена, и народ начал возмущаться.

ВЗГЛЯД: Насколько возмущаться? Несанкционированный митинг – одна степень возмущения. Погромы, о которых писали многочисленные сетевые СМИ – другая.

А.Н.: Ни погромов, ни пожаров – ничего подобного не было. А были желающие погреть руки, которые активно начали раскачивать эти темы. Подобные фейки попадаются и сейчас, через неделю после событий.

ВЗГЛЯД: Что пишут?

А.Н.: Что жители опять идут на митинги, идут погромы-поджоги… Появляются фотографии – из других регионов и стран, нескольких лет давности. Чистой воды истерия, которая подогревается за пределами нашей страны, судя, к примеру, по украинскому производству некоторых фейков. Здесь же, в Якутске, это как случилось, так и ушло.

ВЗГЛЯД: Почему после несанкционированного митинга было принято решение провести на следующий день большую встречу – в спорткомплексе «Триумф»? Так может и рефлекс возникнуть: чтобы власть позвала поговорить в тепло, нужно незаконно собраться на холоде.

А.Н.: Потому что такие проблемы замалчивать нельзя. Мы всегда декларируем свою максимальную открытость. Мы – власть республики – показали, что не боимся обсуждения таких острых проблем с максимально большим количеством людей. Все, кто хотел прийти, пришли и высказались. На самом деле никто никого громить не собирался изначально. Была большая серьезная масса людей.

ВЗГЛЯД: А в этой массе – провокаторы, которые могли направить людей страшно подумать куда.

А.Н.: Были и провокаторы, я сам слышал провокационные выкрики. Но таких было абсолютное меньшинство, и их очень быстро сама же толпа успокаивала. Народ собрался, чтобы сказать своему руководству о проблемах, как они их видят, и попросить, чтобы власть защитила население от преступных действий кого-либо, в том числе незаконных мигрантов.

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Я избран всем многонациональным народом Якутии для того, чтобы защищать его интересы. Поэтому я обязательно должен был прийти в «Триумф» и обязательно изложить людям свои соображения, свои чувства по этому поводу. И я рад, что народ, который был в «Триумфе», услышал это.

ВЗГЛЯД: Все же не понимаю, зачем надо было рисковать. Одно дело – после незаконного митинга принять депутацию из 10-15 человек, поговорить с ними, услышать их требования. И совсем другое – собирать шесть тысяч человек, с не во всем контролируемыми последствиями. Просто в силу количества людей.

А.Н.: Допустим, вы правы. А теперь – вот вам вводная. На несанкционированном митинге было человек двести. Многие из них – в состоянии алкогольного опьянения. Толпа был неуправляемая, агрессивная, как мне докладывали правоохранительные органы. Диалог с депутацией, согласитесь, в этом случае был бы не очень репрезентативен. К тому же, у них и требований не было – кроме выкриков: «пойдем крушить, пойдем поджигать…»

Чтобы это повернуть в конструктивное русло – чтобы не десять человек, а тысячи человек поддержали те решения, которые сейчас принимает власть, – и нужна была такая встреча.

Мы встреч с народом не боимся. Еще будучи главой города, я всегда встречался с людьми – причем не в кабинетах, а на площадях и во дворах. Мы ввели практику: раз в месяц все руководство выезжало по предприятиям и на месте встречалось с людьми. В случае, о котором мы говорим, надо было успокоить эмоции. Считаю, что нам это удалось.

ВЗГЛЯД: На встрече в «Триумфе» вы, в частности, говорили: «Мы, местные жители, иногда сами ошибаемся: покупаем у незаконных предпринимателей дешевые фрукты, ездим на такси и не спрашиваем, есть ли у них лицензия и платят ли они налоги». Что может сделать народ, который – как вы подчеркивали – должен быть хозяином на своей земле? Сам по себе, без уполномоченных органов – и чтобы не было эксцессов.

А.Н.: Мы имеем полное право спрашивать, есть ли у них разрешительные документы. Мы потребители, и мы должны это знать. Почему когда мы видим цену на 10% меньше, у нас сразу все это вылетает из головы?

ВЗГЛЯД: Потому что у нас денег мало, вот почему.

А.Н.: Понятно, что денег мало. Но тем самым мы как раз рождаем почву для того, чтобы незаконные предприниматели здесь обрастали экономической базой. Нормальный российский бизнесмен или полностью легализовавшийся мигрант платит все налоги, выплаты своему коллективу. А рядом за углом стоит незаконный мигрант, который зарегистрировал свое здание как жилой дом, куда доступ муниципальным и республиканским контролирующим органам сразу же закрывается – туда может войти только полиция, и то только по особым случаям. При этом у него там 10% жилого помещения, а на 90% он сделал магазин! Продает товары без документов, без сертификатов, с непонятными сроками и с десять раз переклеенными ярлыками, работает чисто за наличный расчет.

Почему-то априори считаем, что людей, которые абсолютно плевали на наши законы и работают в черной зоне, не осталось. Да нет, их множество.

И к сожалению, как раз экономические трудности, кризис как раз служит для таких дельцов питательной средой. За счет мнимой дешевизны – из-за неуплаты налогов и игнорирования санитарных норм – их товары куда более доступны, чем товары легальных предпринимателей.

Видя это, честные бизнесмены озлобляются. Часть из них начинает уходить в тень, в серые, а потом и в черные схемы. Население, получая некачественные услуги, возмущается тоже – когда до людей доходит, что под видом дешевого им продают некачественный товар, а мы, как контролирующие органы, делаем вид, что этого не видим.

ВЗГЛЯД: Еще чуть-чуть – и вы скажете, что межнациональной составляющей в этом конфликте не существует.

А.Н.: Но в целом это и вправду так. Эта проблема – не национальная, она с абсолютно экономическими корнями. В этой сфере как раз большое количество незаконных мигрантов, людей без прав, которым выдали зарплату в конверте, и никаких пенсионных отчислений они и не просят. С нашей страной они свое будущее не связывают – им бы лишь бы здесь заработать и домой отправить. Вот и весь конфликт.

ВЗГЛЯД: И при этом законы против нелегального бизнеса нормально работают – прежде всего те, которые принимаются в регионах. Вот, например, Тюменская область: осенью 2018 года губернатор Александр Моор выпустил постановление, которое запрещает и нелегалам, и более того – гражданам других государств водить автобусы, городские и пригородные. Явочным порядком, не дожидаясь уличных волнений. Схожие документы приняты на Южном Урале. Почему для регулирования этих вопросов в Якутии потребовались такие события? Что мешало это сделать раньше?

А.Н.: У нас был принят ряд подобных решений и до того. По ограничению миграции, локальных квот. Какие-то результаты были достигнуты, но глобально в этом отношении пока особых побед не было.

Для исполнения таких решений необходимо активное содействие правоохранительных органов. Мы прекрасно понимаем, что бороться с незаконными предпринимателями без правоохранительной системы очень сложно. А у нас существовала раньше определенная раздробленность. Рассогласованность. Что ж, беда помогла. Сейчас мы начинаем с правоохранительными органами в этой части очень активно работать.

И, конечно же, в сфере такси и общественного транспорта порядок быстро будет наведен. У нас в этой сфере мигрантов как раз-то и не много. Если посмотреть на последний случай, то мы увидим, что всего лишь около 10 % автобусов останавливалось, а все остальные работали. А такси работать и не переставали. Но вместе с тем большое количество иностранных граждан, которые работают в такси, вызывают вопросы населения.

ВЗГЛЯД: Я много сейчас ездил на такси. Из 15 водителей 15 человек – якутяне.

А.Н.: В эти дни, наверное, так и есть. Но мы знаем, что там работают многие граждане других стран. И таджики, и киргизы. Мы за то, чтобы люди, которые работают на легальной основе, платят налоги, здесь легально зарегистрированы, не нарушают никаких законов… Да ради Бога, пусть работают. Тем более есть сферы, где традиционно они всегда работали, и наше коренное население там особо активно никогда не было.

Или вот те же продавцы овощей. С советских времен торговля овощами и фруктами – «зона ответственности» уроженцев южных республик. И пусть работают дальше. Лишь бы санитарные нормы выполнялись, все было легально, налоги платились.

ВЗГЛЯД: А если присмотреться еще и к событиям незадолго до первого митинга? Задержание главы Чурапчинского района – родины Егора Борисова, предыдущего главы республики. Задержание бывшего заместителя министра образования. Появление информации по картельному сговору в закупках медпрепаратов – на три миллиарда рублей. Понятно, что «после – не значит вследствие», но мне 45 лет, и я не очень верю в совпадения.

А.Н.: А мне 47 лет, и я не очень люблю домыслы. В основе всех этих возмущений лежат экономические проблемы. Что же касается вещей, связанных с очищением власти от каких-либо коррупционных проявлений – эта политика вне зависимости от чьих-то желаний будет продолжена.

Будут и другие дела. Будут и дальнейшие проверки. Мы должны понять, что народ возмущается и тем, что большие деньги федерального и регионального правительства, которые мы направляем на решение социальных задач – элементарно разворовывались, если судить по тем документам, которые у нас есть. И вот эту повестку будем последовательно проводить в жизнь. Уверен, что народ республики это поддержит.

ВЗГЛЯД: Какие уроки следует извлечь из этих событий – и с точки зрения работы власти, и по реакции людей?

А.Н.: Мы, конечно же, будем делать выводы – по схемам распространения информации, по призывам и так далее. По первому дню я уверен, что были деструктивные силы, которые пытались возмущение людей перенести в разряд каких-либо пожарных действий с призывами устроить погромы. Искать причины будут органы, они этим занимаются. «Герои» будут найдены. Будет установлено, из каких соображений они действовали: из хулиганских ли, из экстремистских. И насколько все это управлялось из-за пределов республики и нашей страны, как многие предполагают.

ВЗГЛЯД: А без внешнего врага и тут никак?

А.Н.: К сожалению, сегодня в нашем глобальном мире любое действие сразу становится зоной интереса сопредельных государств. Сейчас мы видим, что

в разгоне этой информации по различным сайтам активны некоторые украинские сетевые ресурсы.

Простым людям это не сразу объяснишь, но с населением в этой части тоже будем работать. Чтобы люди понимали: любое наше действие имеет еще и внешний резонанс. Это во-первых.

Во-вторых, мы увидели, что желание некоторых граждан перевести эти события в сферу межнациональных противоречий серьезно отсекается народом. На митинге в «Триумфе» было много русских. Во всех выступлениях говорилось о том, что русский и якутский народ живут уже сотни лет, они здесь – хозяева на этой земле, и мы никому не позволим извне приезжать и пытаться нам диктовать свои условия и законы. Мы все живем по российским законам. Этот тезис часто звучал. Раскачать по традиционному сценарию: сначала мигранты, потом вбросить тему «почему два народа в Якутии сосуществуют мирно» – явно не получилось, и дальнейшие попытки будут столь же тщетными. Не с нами и не здесь.

И в-третьих, мы видим, что нам всерьез надо заниматься рядом экономических вопросов. В первую очередь по незаконному предпринимательству.

ВЗГЛЯД: Вы следите за тем, как реагируют в остальной России на события в Якутии? Воронеж, Волгоград, Хабаровск – везде, где возникают проблемы с мигрантами, сети полнятся заявлениями вроде «якуты молодцы, смогли, почему мы не можем так?» При этом под «так» понимают разогнанное фейками – то, чего не было, начиная от штурма мечети, заканчивая погромами и поджогами. Что нам с этим делать? Как объяснять, что реально было в Якутии?

А.Н.: Прежде всего – говорить о том, что у нас никаких глобальных противоправных действий не было. На сегодняшний день выявлено всего лишь три случая даже не поджогов, не побоев, а угроз, которые снимались на видео, потом запускались в Telegram, WhatsAapp. Все личности уже задержаны, привлечены к ответственности. Я думаю, что это послужит и для них, и для других потенциальных последователей хорошим уроком. Сегодня выявить таких людей нашим органам достаточно просто.

Хочу подчеркнуть, что все выступления были до встречи власти с людьми. Митинг, который получил основной резонанс, был в рамках закона, и на нем власть открыто говорила о проблемах и о том, каковы их причины. Такую практику, когда власть не боится народа, а с ним говорит – народ всегда поддерживает. Если народ видит, что власть защищает народ, а не ограждается от него кучей барьеров, то народ поддерживает и защищает саму власть. Я уверен, что и в других регионах не будет допущено конфликтов за гранью закона.

Вместе с тем проблема незаконной миграции, незаконного предпринимательства у нас в стране есть, и отмахиваться от нее нельзя. Это в общем объеме ВВП не такие огромные средства, но это очень важно для миллионов людей, которые заняты в этой сфере, и для десятков миллионов людей которые покупают и пользуются услугами малого бизнеса. Она начинает постепенно дрейфовать в сторону криминализации именно из-за того, что все наши ограничительные меры написаны для легального бизнеса, но мы абсолютно не боремся с незаконным предпринимательством. И вот здесь бы задуматься куда крепче. Как положено задумываться над причинами того, о чем мы с вами сейчас говорили.

Репортаж спецкора газеты ВЗГЛЯД из Якутска читайте в ближайшие дни.