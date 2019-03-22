В СК прокомментировали дело об изнасиловании школьницы в Якутске

Следственный отдел по Якутску управления СК России сообщил, что преступление сексуального характера против 14-летней девушки, о котором в пятницу сообщили местные СМИ, произошло еще осенью прошлого года.

Жительница Якутска, «заметив изменения в поведении своей дочери, настояла на посещении ею врача-гинеколога, который сообщил женщине о наличии у девочки признаков половой жизни. При беседе женщины с дочерью та сообщила ей о том, что в ноябре 2018 года она познакомилась с 20-летним молодым человеком, который совершил с ней половой акт без ее согласия на это», – сообщила Дворецкая, слова которой передает информационное агентство Ясиа.

Личность молодого человека установлена, однако, по его словам, он вступал в половую связь с несовершеннолетней по обоюдному согласию.

Учитывая возраст и позицию потерпевшей, принято решение возбудить уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»).

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что СМИ в Якутске разжигают панику из-за преступлений мигрантов. В частности, в пятницу газета «Якутск Вечерний» вышла с провокационным материалом на первой полосе под кричащим заголовком «Еще один? Задержан гастарбайтер из Таджикистана, напавший на 14-летнюю девочку». Однако само преступление произошло осенью.

Первая волна недостоверных или неточных сообщений прошла в местных СМИ в середине марта, после того, как была изнасилована местная жительница. Напомним, 23-летний мужчина силой затащил женщину в салон автомашины, отвез в гаражный бокс, где совершил преступление. После этого он привез жертву в автомастерскую и оставил с двумя своими знакомыми. Женщине удалось бежать. По подозрению в совершении преступления задержали уроженца Средней Азии.

После этого СМИ в Якутске выпустили целую серию сообщений, которые приобрели вирусный характер и позднее были официально опровергнуты. Так, сообщалось, что после резонансного преступления в городе якобы были убиты трое граждан Средней Азии и более 20 человек с увечьями попали в больницу. В УМВД по региону эти сообщения опровергли. Распространявшиеся в Сети видео оказались старыми, а демонстрировавшееся на роликах оружие не было боевым. Минздрав Якутии подчеркивал, что сообщения местных телеканалов о массовых обращениях гастарбайтеров за медицинской помощью являются ложными.

В полиции сообщили, что распространители провокационных сведений задержаны. Кроме того, была арестована группа людей, учинившая погромы в овощных киосках. При этом сообщения о том, что в городе резко подскочили цены на овощи и фрукты, также оказались ложными.

В строительной сфере Якутии также не заметили никаких проблем из-за ситуации с мигрантами, о чем писали местные СМИ.

Кроме того, якутские СМИ сообщили, что в городе уменьшилось число маршрутных автобусов, так как водители-мигранты будто бы боятся выходить на работу. Директор «Союзавто» Андрей Косицкий опроверг информацию, объяснив проблему техническими причинами. В мэрии также подчеркнули, что перебои с пассажирским транспортом в Якутске не связаны с делом об изнасиловании мигрантом местной жительницы.