Мэр Якутска дала объяснение протестам в городе

На встрече с делегацией из Киргизии мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что резонансная ситуация в городе после изнасилования местной жительницы имеет экономические, а не националистические предпосылки, сообщает администрация города.

Авксентьева обсудила ситуацию с представителями властей Киргизии, в частности, зампред киргизской службы миграции Самат Токтоболотов рассказал, что они встретились с подозреваемым в следственном изоляторе. Тот признает вину и готов содействовать следствию. Чиновник отметил, что все жители Киргизии осуждают это злодеяние, как и диаспора в Якутии, передает РИА «Новости».

Токтоболов предложил «любую помощь в реабилитации пострадавшей в лечебном учреждении на озере Иссык-Куль в Кыргызстане».

Мэр Якутска в свою очередь отметила, что, как и подавляющее большинство якутян, осуждает хулиганские выходки, попытки запугивания граждан стран ближнего зарубежья, которые были зафиксированы в последние дни, так как это недопустимо в правовом государстве. В то же время она подчеркнула, что протест имеет «главным образом экономические, а не националистические предпосылки».

Авксентьева отметила, что одним из механизмов в борьбе с преступностью может стать ужесточение мер против незаконной миграции и нелегального бизнеса.

«Показательный факт: в здании автосервиса, куда насильно привезли женщину, пострадавшую от насилия, работали десять граждан из стран ближнего зарубежья, пятеро из них находились на территории России, в Якутии, нелегально – с просроченными разрешениями, и не имели права работать», – отметили в мэрии.

Стороны встречи согласились, что преступник должен понести наказание по всей строгости закона, и высказались за продолжение многолетнего сотрудничества Якутии и Киргизии.

Ранее МВД по Якутии опровергло сообщения об избиениях и убийствах мигрантов.

В воскресенье уроженец Средней Азии похитил и изнасиловал местную жительницу. После этого прошел стихийный митинг в Якутске, а в понедельник утром в городе уменьшилось число маршрутных автобусов, что местные СМИ объяснили якобы произошедшим избиением водителя маршрутки. В мэрии опровергли эту информацию.