Сколько нелегальных мигрантов живет сегодня в России?

«Если говорить о цифрах по незаконной миграции, которая сегодня присутствует, это порядка 2 млн иностранных граждан, но наши учеты, которые действуют в МВД, позволяют отслеживать незаконных мигрантов вплоть до субъекта, где они находятся», – сообщила врио начальника миграционного главка российского МВД Валентина Казакова.

Это меньше, чем год назад. Тогда МВД говорило о 2,6 млн. нелегалов. Почему их число снижается не первый год подряд? Дело в том, что постепенно упрощаются правила получения разрешений на работу. В 2016 году введена система патентов, облегчающая жизнь гастарбайтеров. Кроме того, в Таможенный союз вступили традиционные поставщики рабочей силы в Россию – Армения и Киргизия, граждане которых теперь могут устраиваться на работу практически на тех же условиях, что и россияне.

Однако, по мнению специалистов, система для иностранцев все равно остается не особенно удобной. Вот почему число нелегалов по-прежнему измеряется миллионами. Будущий нелегал въезжает открыто из стран бывшего СССР и уже в России нарушает одно из правил трудоустройства и миграционного учета.

Правозащитники, да и сами мигранты могут назвать множество причин, почему многие приезжие предпочитают откупаться от полиции. Часто это просто физическая невозможность работать легально. Не всякий среднеазиатский мигрант может позволить себе тратить драгоценное время, скажем, на поиски работодателя, который его возьмет на работу по трудовой книжке. Ведь в его распоряжении – лишь несколько месяцев, чтобы заработать сумму, на которую его семья будет жить весь год.

Кроме того, в России сказывается общемировая тенденция. Вряд ли найдется хоть одна страна мира, чьи коренные жители в большинстве своем довольны притоком чужаков. Но обойтись без них не удается, так как они обычно занимают те рабочие места, которыми местные брезгуют.

Что в России, что в США, что в Швейцарии все попытки привлечь местных жителей на неквалифицированные рабочие места рушатся о суровую реальность. Поэтому власти волей-неволей относятся к нелегалам снисходительно. Отсюда, например, периодические миграционные амнистии.

Где в России больше всего мигрантов? По данным Центра стратегических разработок подавляющее большинство из них сосредоточено в Центральном и Северо-Западном федеральном округах. Треть осела в Москве и области, а 15% – в Петербурге и Ленинградской области.

Если не брать эти регионы, распределение приезжих зависит от специфики. Например, у украинских гастарбайтеров после Москвы популярны Белгород и Ростов-на-Дону, у армянских – Сочи, белорусы облюбовали Смоленск, а казахи – почему-то Новосибирск.

Лидером по числу мигрантов вообще и нелегалов в частности были и остаются Узбекистан (1,5 млн. человек оттуда приехало в 2017 году), Таджикистан (780 тыс.) и Киргизия (472 тыс.). Большинство трудится в сфере ЖКХ, торговле, сфере обслуживания и строительстве.

И еще небольшой штрих к проблеме. Недавно социологическая служба Ipsos опубликовала любопытное исследование о том, как много, по мнению коренных жителей, живет в их стране мигрантов. Опросы были проведены в 33 странах, в том числе, в нашей, где, как кажется россиянам, 27% населения составляют мигранты. В реальности же их около 8%.

В завышении числа мигрантов россияне оказались не одиноки: подобные ответы дали в подавляющем большинстве стран. А «чемпионом» тут следует признать Бразилию. Бразильцы сказали, что мигранты – 25% населения их страны, в то время как в реальности их лишь 0,3%. Выходит, не только в России страхи перед «понаехавшими» склонны преувеличивать.