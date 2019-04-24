Украина пожаловалась в СБ ООН на упрощенную выдачу паспортов России жителям Донбасса

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что Киев обратился в Совет Безопасности ООН в связи с указом президента России Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Уже обратились в Совет Безопасности ООН», – написал Ельченко в Twitter. Он назвал решение России «дерзким шагом», который «противоречит одобренным Советом Безопасности Минским договоренностям».

Тем временем министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал решение России «продолжением агрессии» и «вмешательством» во внутренние дела Украины. «Решение России о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях – это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый «паспортный» этап оккупации Донбасса», – написал Климкин в Twitter.

Министр также призвал граждан Украины на «оккупированных Россией территориях» не брать российские паспорта. «Россия лишила вас сегодняшнего дня и теперь посягает на ваше будущее», – заявил глава украинского МИДа.

Напомним, в среду президент России подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.