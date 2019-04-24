Путин объяснил решение упростить выдачу паспортов России жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин объяснил свое решение об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса.

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав – это уже переходит границы с точки зрения прав человека», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

Президент напомнил, что жители Донбасса не могут нормально передвигаться, реализовывать «самые элементарные» потребности и права. «Это вопрос чисто гуманитарного характера», – подчеркнул он.

Также Путин пояснил, что является сторонником упрощения предоставление российских паспортов всем соотечественникам, но это нужно делать аккуратно, сообщает ТАСС.

Напомним, в среду президент подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

После этого Украина пожаловалась в СБ ООН на это решение Кремля.