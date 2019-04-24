Путин объяснил решение упростить выдачу паспортов России жителям Донбасса

Взгляд
24 апреля, среда  |  Последнее обновление — 17:02  |  vz.ru
Разделы

«Грязная нефть» дала Лукашенко возможность давить на Россию

Россия пустила «грязную» нефть по белорусскому нефтепроводу Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Белоруссия нашла еще один способ давления на Россию. Теперь Минск требует компенсацию за поставки некачественной нефти, которая испортила НПЗ и привела страну к многомиллионным убыткам. Сразу появились предположения, что сюжет с «грязной нефтью» неслучайно возник именно тогда, когда Москва и Минск снова поссорились. Так ли это на самом деле? Подробности...
Перейти а раздел…

Ангеле Меркель поручат спасение единой Европы

Жан-Клод Юнкер не хочет отпускать Меркель на пенсиюФото: Geert Vanden Wijngaert/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель может пойти на повышение – то есть возглавить правительство Европейского союза. Хотя она и говорит о скором завершении политической карьеры, предположение насчет нового поста для Меркель сделал нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Увидим ли мы в ближайшие годы Меркель в роли канцлера единой Европы? Подробности...
Перейти а раздел…

Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Газ в обмен на поцелуи

Антон Любич, экономист
Главной проблемой нового президента Украины станет экономика. Экономика самой бедной страны Европы. И в этом смысле для украинцев не изменится ровным счетом ничего. Нет ни одной причины, по которой украинской экономике может стать лучше. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Нового Ленина снова не прислали России

Сергей Мардан, публицист
То, что Алексей Навальный отправляет дочку учиться в Стэнфорд, означает, что нам досталась эпоха, в которой компрадорская не только буржуазия, но и оппозиция. Офшорные миллиардеры ничем не отличаются от офшорных революционеров. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
    Перейти а раздел…

    Что известно о будущей первой леди Украины

    Самые громкие скандалы со знаменитостями в самолете

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

      Перейти а раздел…

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
      Подробности...

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?
          • Да

          • Нет

          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
          • Лучше Порошенко

          • Хуже Порошенко

          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Путин объяснил решение упростить выдачу паспортов России жителям Донбасса
            Путин разрешил упрощенное получение гражданства России жителям ДонбассаПутин назвал сверхзадачу РоссииБоярский оценил шляпу Ким Чен ЫнаЗавершено расследование дела о поставках кокаина из Аргентины
            Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»Зеленского предостерегли от встречи с Путиным один на одинЭксперт: Украина может выдать США военные секреты СССРНа Украине значительно сократилась выпечка хлеба
            Американский эсминец подошел к границам России на расстояние 14 километровВ Кремле сказали, как Путин будет строить отношения с Киевом при ЗеленскомУкраинца приговорили в Москве за контрабанду запчастей для «Арматы»Крымская энергосистема доказала готовность к изолированной работе

            Главная тема


            Чем Россия ответит на "сто тысяч тонн дипломатии" США

            «ведь поверят»


            Соловьев прокомментировал слухи о своей огромной зарплате

            «не питает уважения»


            Афонские старцы назвали виновных в церковном расколе на Украине

            снижение смертности


            Минздрав заявил о резком сокращении потребления алкоголя

            Видео

            реестр недвижимости


            ФНС разъяснила ситуацию с налогом на теплицы

            рынок вооружений


            Индонезия отказалась от украинского оружия в пользу российского

            российский флот


            Эксперт поддержал требующих выплат за командировки в Сирию моряков

            «взгляды Зе»


            Соловьев призвал не признавать выборы на Украине

            диалог с Россией


            Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

            Разгром Порошенко


            Дмитрий Родионов: Зеленский не выполнит ничего из обещанного

            Швейцарский город Ильича


            Андрей Манчук: Ленин лежит в Женеве

            Неудачные топонимы столицы


            Вадим Шамсулин: Как московские улицы влияют на русский язык

            на ваш взгляд


            Американский посол, по сути, пригрозил России авианосцами. Вы лично боитесь американских авианосцев?

            Путин объяснил решение упростить выдачу паспортов России жителям Донбасса

            24 апреля 2019, 16:54

            Текст: Алексей Дегтярев

            Версия для печати

            Президент России Владимир Путин объяснил свое решение об упрощенной выдаче паспортов жителям Донбасса.

            «У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав – это уже переходит границы с точки зрения прав человека», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

            Президент напомнил, что жители Донбасса не могут нормально передвигаться, реализовывать «самые элементарные» потребности и права. «Это вопрос чисто гуманитарного характера», – подчеркнул он.

            Также Путин пояснил, что является сторонником упрощения предоставление российских паспортов всем соотечественникам, но это нужно делать аккуратно, сообщает ТАСС.

            Напомним, в среду президент подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

            После этого Украина пожаловалась в СБ ООН на это решение Кремля.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............