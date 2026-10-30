Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
Минфин исключил введение демпфера на импортный авиакеросин
В Минфине заявили об отказе от демпфера на импортный авиакеросин
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство не намерено предлагать введение демпфера на импортный авиационный керосин.
Министерство финансов не планирует выступать с инициативой о введении демпфера на импортный авиационный керосин, передает ТАСС.
«Никаких решений, не обсуждается сейчас, мы не будем предлагать ко второму чтению», – сказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Он пояснил, что бюджет имеет ограниченные доходы и расходы, поэтому новые демпферы предлагаться не будут. Кроме того, по словам замминистра, ведомство не обсуждает возврат моратория на обнуление демпферных выплат по топливу, о котором ранее говорил вице-премьер Александр Новак.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил об обсуждении моратория на обнуление выплат по топливному демпферу. В марте министерство отказалось менять параметры выплат по топливному демпферу.