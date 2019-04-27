Путин задумался об упрощении выдачи российского гражданства всей Украине

Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а гражданам всей Украины, сообщил президент Владимир Путин.

«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», – приводит его слова ТАСС.

Об этом Путин сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Президент также сообщил, что объем средств на выдачу российских паспортов жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик может составить 100 млрд рублей в течение в нескольких лет, это не такая огромная сумма.

Напомним, президент Владимир Путин в среду ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса де-факто стали россиянами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.