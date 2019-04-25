Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу?

«У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких-либо гражданских прав – это уже переходит границы с точки зрения прав человека... Они не могут передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности. Это вопрос чисто гуманитарного характера».

Так Владимир Путин прокомментировал свой указ об упрощенном получении российского гражданства «лицами, постоянно проживающими на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Хотя подобный шаг ожидался еще до президентских выборов на Украине, он произвел очень сильный эффект везде. И в Донбассе, и в России, и на Украине, и в мире. Рассмотрим его главные причины и последствия.

Тяжелейшие условия, в которых оказались три миллиона жителей ДНР и ЛНР (по прописке их 3,7 миллиона, но постоянно проживают около 2,7), все пять лет были поводом для переживаний в России. Москва помогала разными способами. Гуманитарную катастрофу не допустили, но нормальную жизнь наладить не удается. Экономика работает менее чем вполсилы, связи с Украиной оборваны, экспортировать произведенную в Донбассе продукцию приходится обходными путями – но при этом Владимир Путин не раз прямым текстом давал понять, что Россия не позволит Киеву военным путем решить «проблему Донбасса». Донецк и Луганск просились в Россию – они давно уже готовы вступить в состав РФ, последовать примеру Крыма.

Но Россия не принимает их в свой состав – и не потому, что не признает живущих там русских своими. Россия ведет тяжелую борьбу за возвращение всей Украины от миража евроинтеграции в состав русского мира. Отказ от включения ДНР и ЛНР в состав России не означал отказа от их защиты и помощи местным жителям – поэтому шаг с предоставлением гражданства является совершенно логичным. Теперь у жителей Донбасса есть возможность стать гражданами России – и большинство несомненно этим воспользуются.

Это не значит, что они переедут в Россию. Важнее, что они будут чувствовать себя гораздо уверенней с российским паспортом в кармане. Он позволит им не только знать, что в случае чего Россия не даст их в обиду, получать российские пенсии, устраиваться на работу в России – но и понимать, что они не только на словах, но и по факту являются частью русского мира. Что за ними стоит вся Россия с ее мощью и возможностями. Как долго будут идти переговоры с Украиной и будут ли идти вообще – для Донбасса теперь уже не так важно.

С точки зрения интересов России выданные жителям Донбасса гарантии в форме паспортов означают, что мы выполняем свой долг по отношению ко всем русским, где бы они ни жили.

И уж тем более к тем, кто живет на русской земле, волею судеб оказавшейся после распада СССР в независимом государстве. Спекуляции на тему «Москва сдаст Донбасс», и так абсолютно беспочвенные, теперь и вовсе должны стать уделом откровенных провокаторов.

Но и рассуждения о том, что «Россия забирает Донбасс, чтобы отпустить Украину на Запад», не имеют под собой никаких оснований. Сейчас пойдут глубокомысленые умозаключения о том, что, поняв бесполезность попыток развернуть Киев с пути евроинтеграции, Москва решила просто заморозить ситуацию. Забрать Донецк, пусть пока и в форме гражданства, и смириться с тем, что остальная Украина будет становиться Европой.

Нет ничего более далекого от истинных целей России. Нам не просто небезразлична вся Украина (от русской Одессы до украинского Ивано-Франковска), нам принципиально важно вернуть ее ориентацию на Восток, на Россию, на дружбу и единство в рамках одной цивилизации, коей мы и являемся. Сколько на это уйдет времени? Этот вопрос, конечно, имеет значение – но не определяющее. Россия никогда не откажется от Украины – но не от «претензий на ее аннексию» (претендовать на аннексию можно только в отношении чего-то чужого, а не того, что объективно является частью целого), а от уверенности в единственно возможном состоянии отношений двух государств: дружеских, братских, союзных.

Вариант с уходом Донбасса в Россию как раз является мечтой радикальных украинских националистов-западников. Выбросить все откровенно прорусские регионы, чтобы «хоть тушкой, хоть чучелом» уйти с остальными на Запад. Вариант заведомо неосуществимый – да и ждать такого «подарка» от Москвы бесполезно.

Украинская власть, конечно, будет метать громы и молнии по поводу решения Путина. Но что она может предложить взамен – даже не России, а жителям ДНР и ЛНР? Ничего. Ведь даже разговоры об особом статусе, который прописан в Минских соглашениях, и Порошенко, и Зеленский считают недопустимыми. На самом деле, спустя пять лет, жители ДНР и ЛНР уже бы и не согласились на него – но все-таки именно «особый статус» остается формально единственной формулировкой хоть для каких-то переговоров между Киевом и республиками. Но вести такие переговоры Киев не хочет – новая власть, как и старая, не признает отделившиеся территории стороной переговоров. То есть сама отрезает часть территории от себя, не беспокоясь о тех людях, которые там проживают.

Попытка сделать Россию ответственной за кризис украинской государственности – стержень всей политики Киева в посткрымский период. Но даже если рассматривать Россию и Украину как две части одной цивилизации, два лишь условно независимых государства, то и тогда Россия отвечает за этот кризис в той же мере, что и Украина (никак не больше) – просто потому, что два осколка целого так и не утрясли свои отношения. Но такой подход неприемлем для украинствующих.

А уж если смотреть на Украину как на якобы полностью самодостаточную державу, то придется признать, что кризис 2014 года стал следствием всей политики правившей на Украине после 1991 года элиты. Они развалили случайно доставшуюся им страну. Но признать это для украинской элиты совершенно невозможно – и она оказывается в тупике.

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Есть территории, которые она считает своими, но которые не хотят иметь с нынешней Украиной ничего общего. Если бы Киев действительно хотел вернуть Донбасс на Украину, он хотя бы изображал переговорный процесс – говорил бы об особом статусе, о возможности федерализации. Да и о нейтральном статусе – то есть об отказе от желания идти в НАТО, становиться официальной антиРоссией. Ничего этого киевский политический класс делать не собирается. И это вызывает как у Донбасса, так и у Москвы резонное предположение, что настоящей целью правящего Украиной класса является ее дерусификация и атлантизация – то есть превращение в один большой заградительный вал против России. Соглашаться с этим Москва никогда не станет. Как и позволять Западу воспользоваться моментом и провести аннексию западной части русского мира.

Понятно, что для Зеленского такое начало президентства явно неудобно – только он начал говорить о переформатировании минского формата, о привлечении США, как Москва подняла ставки. Но дело не в Зеленском, как и не в его несбыточных мечтаниях о новом формате переговоров с Россией. Ничего нельзя изменить без согласия Москвы, поэтому никакого «привлечения США» быть не может.

Дело в том, что Путин демонстрирует не Зеленскому, а Киеву как таковому, и тем на Западе, кто все еще надеется на «атлантизацию Украины» –ничего у вас не получится. Россия никуда не денется, русские на Украине никуда не денутся, а теперь еще и на как бы вашей территории будут жить российские граждане. Если хотите разговаривать с ними – говорите, договаривайтесь, меняйте устройство и ориентацию своего государства. Если не хотите – продолжайте идти тем же безумным путем к краху украинской государственности.

Мы подождем – помогая пока что тем, кто уже выбрал союз с Россией.