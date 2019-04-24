Глава ДНР оценил решение упростить выдачу паспортов России жителям Донбасса

Предоставление жителям ДНР и ЛНР возможности получить российское гражданство по упрощенной схеме является важнейшей вехой в истории республик, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Это действительно важнейшая веха в истории наших молодых государств», – написал Пушилин в своем Facebook.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина от лица всех граждан ДНР.

«Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил», – заявил Пушилин.

В среду Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позже он объяснил свое решение.

Донецкий политолог Андрей Пургин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что в ДНР очень рады этому решению Москвы.

Украина сразу после подписания указа Путина пожаловалась в СБ ООН на это решение Кремля.