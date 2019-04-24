В Донецке обрадовались упрощению получения гражданства РФ

«Мы очень рады! Это, безусловно, огромное событие в жизни республики, в жизни каждого ее гражданина. То, что Россия на это пошла, можно только приветствовать», – сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог Андрей Пургин, комментируя решение Путина облегчить получение российского гражданства жителями ДНР и ЛНР.

Из указа Путина следует, что получать паспорта в первую очередь будут те, кто уже получил паспорта республик, отметил бывший спикер Народного совета ДНР, политолог Андрей Пургин.

«Уже большое количество жителей Луганской и Донецкой народных республик получили паспорта», – сказал он. При этом, по оценке Пургина, у многих жителей на руках остаются украинские паспорта, однако Киев постепенно делает все, чтобы эти документы становились недействительными. В частности, на Украине массово раздают паспорта нового образца с электронными чипами, тем самым «отрезая» жителей ДНР и ЛНР. «Это вопрос времени, когда Украина полностью «отрежет» всех местных», – пояснил собеседник.

Пургин считает, что Кремль правильно сделал, что не стал дожидаться вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины, чтобы принять такое решение. Следующего главу Украины он заранее считает «одним из самых слабых президентов за всю ее историю».

«Любые инициативы Зеленского будут глохнуть, у него ничего не получится. Вы будете годами обсуждать какие-то вопросы, а здесь, в народных республиках, ответственность за которые в глазах мирового сообщества несет Россия, будет и дальше ухудшаться гуманитарная ситуация. Из этой вилки Россия выходит таким вот способом – разрешает упрощенную выдачу своих паспортов», – подытожил Пургин.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в среду упростил порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Его указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» подписан в «целях защиты прав и свобод человека и гражданина», сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что вместе с заявлением о приеме в гражданство жители ДНР и ЛНР могут предоставить паспорт гражданина одной из этих республик; документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении (расторжении) брака; свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

Рассмотрение заявление осуществляется в срок до трех месяцев. Гражданство приобретается со дня принятия решения об этом.

Путин позднее заявил, что указ нацелен на защиту прав человека. Глава государства пояснил, что у Москвы «нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти».

«Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территории вот этих Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав – это уже переходит границы с точки зрения прав человека», – сказал Путин в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге.

По словам президента, жители Донбасса не могут нормально передвигаться, реализовывать свои самые элементарные потребности и права. «Это вопрос чисто гуманитарного характера», – заключил Путин.