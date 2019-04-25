Литва бессильна создать проблемы жителям Донбасса с российскими паспортами

Вильнюс проявил инициативу и первым в ЕС пообещал игнорировать российские документы, которые получат жители Донбасса. В МВД России пояснили, что выполнить свою угрозу литовцы могут, но только если начнут разворачивать на границе вообще всех жителей Ростовской области. Решится ли Литва на подобный шаг – и если да, к чему это приведет?

В четверг МИД Литвы призвал не признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, поскольку они будут «выданы незаконно». Кроме того, он потребовал от других стран также осудить решение Москвы и усилить против нее санкции «за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Чисто технически жителей Донецкой и Луганской областей, получивших российские паспорта, наши западноевропейские соседи смогут отследить при пересечении границы, – подтвердила в интервью газете ВЗГЛЯД начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, полковник Ольга Кириллова. – Так это порой происходит с жителями Крыма».

Как известно, и работники консульств, и пограничники стран Евросоюза часто отказываются принимать загранпаспорта, если видят, что они выданы крымским отделением МВД. «Поэтому многие крымчане предпочитают получать загранпаспорта в других регионах России», – сказала Кириллова. Она напомнила, что загранпаспорт в России можно получить не только по месту жительства.

«Загранпаспорт, который теперь получат жители ДНР и ЛНР, ничем не будет отличаться от обычного загранпаспорта любого другого гражданина России. Но в паспорте стоит код подразделения, который его выдал, – отмечает Кириллова. – Документировать граждан Донбасса будет ростовское подразделение. То есть и обычные россияне, жители Ростова-на-Дону, и те, кто проживает за пределами территории России, будут в одном и том же подразделении получать документы».

В этой связи Кириллова не исключает, что «чисто теоретически» любой житель Ростовской области может столкнуться с трудностями при поездке в Литву. Если прибалтийские пограничники начнут разворачивать обладателей таких паспортов, жителей Донбасса, это станет нарушением конвенции по правам человека, добавила Кириллова.

Однако в самом Донбассе не склонны всерьез воспринимать звучащие из Вильнюса угрозы.

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«Это какая-то страшилка, нагнетание истерии, спекуляции на неграмотности, на эмоциях. Я сильно сомневаюсь в том, что всем жителям Донбасса запретят ездить в Шенген, это было бы нарушением всех международных норм», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший глава народного совета ДНР, донецкий политолог Андрей Пургин.

«Заграничные паспорта Российской Федерации – признанного международного формата. Эти документы не привязаны к какому-то региону, а только к человеку. На Западе не отслеживают, где и кому они выдаются. А если житель Донбасса получит паспорт внутреннего формата, то это вообще внутреннее дело Российской Федерации. К МИД Литвы или других прибалтийских стран он не будет иметь никакого отношения», – пояснил политолог.

Телефон пресс-секретаря литовского МИДа в четверг не отвечал, поэтому газете ВЗГЛЯД не удалось получить оперативный комментарий литовской стороны. В литовском посольстве в Москве должность пресс-атташе вообще свободна.

Напомним, президент Владимир Путин в среду ввел упрощенную процедуру получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.

Глава ДНР Денис Пушилин уже поручил профильным ведомствам упростить механизм пересечения границы с Россией, чтобы облегчить жителям поездки за получением российских паспортов. Газета ВЗГЛЯД анализировала, приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной.