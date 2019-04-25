Западные СМИ: Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу

«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская пресса, реагируя на решение Владимира Путина предоставить жителям ДНР и ЛНР возможность получить российские паспорта. Другие западные СМИ и вовсе считают, что Россия тем самым испытывает и проверяет готовность Владимира Зеленского к компромиссу по Донбассу.

Указ Владимира Путина об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей Луганской и Донецкой народных республик серьезно всколыхнул не только российские и украинские СМИ, но и западную прессу. По их мнению, Россия пошла на такой шаг не только исходя из гуманитарных соображений, но и для того, чтобы бросить вызов новому руководству Украины.

«Россия проверяет нового президента Украины паспортами для мятежных регионов», – пишет британская газета The Guardian, отмечая, что решение Владимира Путина вызвало гнев у представителей политического класса в Киеве.

«В ходе избирательной кампании Владимир Зеленский дал понять, что в отличие от уходящего в отставку Петра Порошенко, может быть склонен к компромиссу с мятежными регионами. Теперь же вызов России может заставить его занять более жесткую позицию», – предполагает издание.

«Выдачу паспортов следует воспринимать как переломный момент, отражающий политику России в Абхазии и Южной Осетии – тогда Москва объяснила свое вмешательство в конфликт с Грузией в 2008 году тем, что в этих регионах проживает большое количество людей с российскими паспортами», – напоминает The Guardian.

Другое британское издание – Reuters – указывает на то, что «решение России является ранним испытанием для Владимира Зеленского, обещавшего найти мирное решение для завершения конфликта в Донбассе».

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«Источники сообщали, что Россия еще несколько месяцев назад запланировала выдачу паспортов жителям двух регионов. Но если бы эти планы были объявлены до выборов – это могло бы поднять шансы Порошенко на победу, что не в интересах Москвы», – пишет Reuters.

The Washington Post также напоминает, что информация о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР «циркулировала на протяжении всей президентской кампании на Украине». «Однако предполагалось, что российское правительство пойдет на тот шаг только в том случае, если Петр Порошенко будет переизбран», в то время как Зеленский «не казался таким воинственным, как его предшественник, и хочет мирного разрешения конфликта», – пишет WP.

В то же время The New York Times считает, что Россия своим решением бросает вызов не только Зеленскому.

«Это вызов для всей Украины. Мирные переговоры были сорваны, но некоторая надежда на их продолжение вернулась после избрания Владимира Зеленского на фоне политики Петра Порошенко, который пытался сплотить на платформе национализма и войны», – пишет NYT, цитируя позицию штаба Зеленского: «этот указ не приближает нас к решению основной задачи – прекращению огня».

В свою очередь европейская пресса куда больше проводит параллели с тем, как действовало российское правительство в ситуации с «другими мятежными регионами» на территории постсоветского пространства.

«Россия адресовала новому президенту Украины странный приветственный подарок», – пишет французская газета Le Monde, добавляя, что такое решение Москвы напоминает «прецеденты в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, где проводилась аналогичная политика».

«Путин подписал свой указ спустя 24 часа после того, как ЦИК Украины официально объявил о победе Зеленского. Таким образом решение России выдать паспорта похоже на испытание для него», – считает Le Monde.

Испанская El Pais в статье под названием «Владимир не даст легкого старта Владимиру» также считает, что

Россия не собирается облегчать жизнь новоизбранному президенту Украины.

«Значимый указ является вызовом для Зеленского, который ранее высказался за диалог с жителями, проживающими в мятежных регионах, хотя и не с их лидерами», отмечая, что Владимир Путин так и не поздравил своего нового коллегу с победой на выборах.

Но категоричнее всех выступил немецкий журнал Der Spiegel: «Даже если Зеленский хотел сделать шаг навстречу Москве – Россия сделала это невозможным».

«Зеленский еще не вступил в должность, но Кремль уже ему противостоит. Москва ранее выдавала российские документы в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, указав на то, что в случае необходимости защитит своих граждан. Таким образом Кремль расширяет сферу своего влияния», – резюмирует немецкое издание.