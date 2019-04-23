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23 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:53  |  vz.ru
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США последовательно убирают венесуэльскую и иранскую нефть с мирового рынка Фото: Hamad I Mohammed/Reuters
Иран должен быть полностью лишен своего главного источника доходов – торговли нефтью. По крайней мере, именно такие планы поставили перед собой США. Тем, кто ослушается запрета на покупку иранской нефти, Вашингтон угрожает страшными карами. Добьются ли США своей цели и что в результате этого получит Россия? Подробности...
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Появятся ли свои «Зеленские» в других странах бывшего СССР

Владимир Зеленский хочет стать примером для постсоветского пространстваФото: Стрингер/РИА «Новости»
Сразу после победы на президентских выборах Владимир Зеленский обратился к бывшим республикам СССР, призвав их брать пример с Украины. Украинские политики давно считают себя достойными подражания, ролевой моделью для многих других соседей. Но получится ли у Зеленского стать привлекательным политическим образцом для постсоветского пространства – и в том числе для России? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

За кровавые провалы ВСУ в Донбассе несет ответственность правящая верхушка Украины, но пока никто не ответил за содеянноеФото: Baz Ratner/Reuters
После прихода к власти избранный президент Украины Владимир Зеленский «обнародует правду» и накажет тех, кто развязал войну в Донбассе. Об этом заверили в штабе будущего лидера страны. Самые серьезные потери за время конфликта украинские военные понесли в котлах под Иловайском и Дебальцево. Насколько выполнимы угрозы команды Зеленского и кто первым должен ответить за кровавые ошибки в Донбассе? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Главный урок Шри-Ланки

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Трагедии, подобные серии терактов на Шри-Ланке, не должны повторяться. Но они повторятся – в случае, если страны, наконец, не прекратят играть в геополитику и не начнут бороться с терроризмом по-настоящему. Подробности...

Мир для подростков нужно строить весело и сексуально

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Если я что-то вообразила, значит это в принципе можно сделать. Даже самое невероятное. Воображение – начало производственного процесса. Так, собственно, и беспилотники начали создаваться, с детской «Емелиной печи». Подробности...
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Главный праздник современного социалиста

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
День рождения Ленина сменился Днем матери-Земли, но суть его осталась прежней: социалистическое учение всесильно, потому что оно верно. Современные социалисты говорят не столько о людях, сколько о климате, но подход их остался прежним. Подробности...
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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          Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский?
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            Сможет ли Зеленский наказать виновных за войну в Донбассе

            За кровавые провалы ВСУ в Донбассе несет ответственность правящая верхушка Украины, но пока никто не ответил за содеянное   23 апреля 2019, 14:10
            Фото: Baz Ratner/Reuters
            Текст: Иван Абакумов,
            Андрей Резчиков

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            После прихода к власти избранный президент Украины Владимир Зеленский «обнародует правду» и накажет тех, кто развязал войну в Донбассе. Об этом заверили в штабе будущего лидера страны. Самые серьезные потери за время конфликта украинские военные понесли в котлах под Иловайском и Дебальцево. Насколько выполнимы угрозы команды Зеленского и кто первым должен ответить за кровавые ошибки в Донбассе?

            Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена наказать виновных в развязывании конфликта в Донбассе. Как заявил один из соратников Зеленского, военный эксперт Иван Апаршин, будет обнародована «правда» о начале войны в 2014 году и относительно Иловайска и Дебальцево. Также он пригрозил ответственностью за «сдачу» Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией.

            «Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, принимавшие решения или бездействовавшие там, где надо было действовать – будут привлечены к ответственности», – пишет Апаршин в блоге на сайте «Обозреватель».

            Ранее сам Зеленский был осторожен в своих высказываниях относительно Донбасса. Он обещал в случае избрания сделать все от него зависящее, чтобы завершить войну на Юго-Востоке страны. На прошлой неделе во время дебатов с Петром Порошенко шоумен обвинил действующего главу государства в конфликте в Донбассе и заявил, что тому, вполне возможно, придется предстать перед судом.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, котлы под Иловайском и в Дебальцево стали самыми горькими ошибками вооруженных сил Украины (ВСУ). К началу боев за Иловайск оперативная инициатива была на стороне ВСУ. 10 августа 2014 года ВСУ силами тербатов «Донбасс» и «Азов», а также «Шахтерска» и 5-го тербата с Западной Украины («Ивано-Франковск», он же «Прикарпатье») с двумя усиленными ротами из 93-й и 17-й бригад ВСУ предприняли крайне неудачный лобовой штурм Иловайска и с большими потерями откатились на прежние позиции.

            Это противоречило базовым тактическим правилам и навыкам, за что, по идее, должны нести ответственность начальник генштаба Виктор Муженко, министр обороны Валерий Гелетей и командующий сектором «Д» Петр Литвин – брат бывшего председателя Верховной рады Владимира Литвина. По одной из версий, они хотели занять Иловайск и завершить окружение Донецка как раз к Дню независимости. Однако 24 августа ополчение перешло в контрнаступление с востока, а 26 августа котел замкнулся – 27-го Иловайск полностью перешел под контроль ополчения.

            Внутри котла остались части батальонов «Донбасс», «Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь», «Миротворец», «Шахтарськ», а также сводная рота 93-й аэромобильной и 17-й мотопехотной бригад ВСУ. Всего около 1700 человек. Еще сутки они пытались вести уличные бои, но к 28-му числу их положение стало катастрофическим. Общее число безвозвратных потерь ВСУ до сих пор не известно и колеблется в диапазоне от 500 до тысячи убитых.

            С Дебальцево ситуация принципиально иная. Большая часть находившихся в котле частей была разбросана в феврале 2015 года по блокпостам и укрепленным пунктам, которые зачастую представляли собой землянку с несколькими десятками военнослужащих без тяжелого вооружения. Эти люди были обречены. Порошенко вплоть до конца переговоров в Минске утверждал, что «окружения нет» и, по ряду данных, даже планировал осуществление наступательной операции по старому плану – окружение Донецка с «дебальцевского плацдарма».

            Рано утром 12 февраля ВСУ предприняли попытку контрнаступления как извне котла, так и из района восточнее Углегорска – на Логвиново с целью деблокады группировки силами 95-й и 79-й десантных бригад. Атака была отбита, бригады рассеяны. Украинская сторона официально сообщала о 179 убитых и более 300 раненых. Однако данные ДНР отличались в разы. В Донецке утверждали, что ВСУ потеряли 3000 убитых.

            «Я не вижу никаких угроз или проблем, если мы узнаем правду об Иловайском или Дебальцевском котлах. В данном случае это посыл не в нашу сторону, но

            нам очень интересно увидеть эти расследования»,

            – сказал газете ВЗГЛЯД Родион Мирошник, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Минских переговоров.

            «Единственное опасение, что это может вылиться в очередные манипуляции. Существует ряд вопросов. Например, есть ли сейчас в украинской политике люди, которым действительно нужны правдивые материалы на эту тему. Если ответ будет утвердительным – мы такие вещи можем только приветствовать. Мы искренне считаем, что и Порошенко, и Турчинов, и ряд других персонажей должны понести заслуженное наказание за свои кровавые действия, за нарушение конституции, за развязывание войны с собственным народом», – говорит Мирошник.

            «У Зеленского, если он имеет амбиции стать общенациональным лидером, нет иного выхода, кроме как детально разобраться в деятельности своего предшественника. В противном случае, все факты коррупции, кровавые преступления, нарушения правил ведения войны, все нарушения международных договоренностей – все это будет автоматически ложиться уже на нового президента», – заключил Мирошник.

            «Команде Зеленского вполне по силам предать гласности подробности войны на Юго-Востоке Украины и в том числе правду об Иловайском или Дебальцевском котлах, а также привлечь к ответственности виновных. В украинском обществе существует очень мощный запрос на восстановление справедливости и наказание виновных», – заявил газете ВЗГЛЯД директор украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

            «Если примитивизировать – у правления всегда есть две мизансцены, неважно царь ты или президент: это раздача шуб с царского плеча и рубка голов худых бояр. С «вкусняшками» для населения у Зеленского не получится – нет экономического ресурса, нет возможности для популярных шагов. Остается рубка голов худых бояр. И он будет очень наивным человеком, если не воспользуется этой возможностью. Это единственный шанс сохранить рейтинги», – отмечает политолог. 

            По его словам, Зеленскому «надо показательно выпороть окружение и подельников Порошенко». «Петр Алексеевич получил гарантии неприкосновенности от Вашингтона, в этой связи Зеленскому важно показать, что у окружения бывшего президента таких гарантий нет и никого Порошенко защитить не может. Поэтому если Зеленским будет принято решение сажать виновных, это может на какое-то время – скажем, до осени – поддержать его популярность. Ибо на такие действия, повторюсь, существует очень мощный запрос», – считает собеседник.

            «Если говорить о персоналиях, то, например, Турчинов и фигуры схожего масштаба вряд ли понесут наказание в ближайшее время. Для этого надо сначала выйти из-под влияния заокеанских кураторов, пока же у этих персонажей есть охранные грамоты. Но ничто не вечно под луной», – резюмировал Золотарев.

            Иного мнения придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

            «Советник Зеленского Иван Апаршин – это человек Анатолия Гриценко (экс-министр обороны Украины – прим. ВЗГЛЯД). Именно он порекомендовал Зеленскому эту фигуру.

            Апаршин выступает с такими заявлениями, как говорится, не от большого ума.

            Никаких возможностей выполнить то, о чем он говорит, я не вижу. Реализовать это на практике сейчас практически нереально», – заявил Погребинский газете ВЗГЛЯД.  

            «Надо сначала получить контроль над силовыми структурами, что весьма проблематично. По расследованию и наказанию виновных – это сложная история, нужен судебный процесс, который будет длиться долго. Поэтому заявления в духе «вот сейчас все рассекретим и всех виноватых посадим» – это, к сожалению, свидетельство неадекватности Апаршина», – считает Погребинский.

            По его словам, такая ситуация – это еще один аргумент в пользу точки зрения, «что команда Зеленского никуда не годится».

            «Ясно одно – никаких перспектив стать министром обороны Украины у этого человека нет. А то, что он говорит – на его совести. Если у Зеленского уточнят этот вопрос, он скажет что-то в духе «надо разбираться, проводить расследование», не более того. Сегодня у Зеленского уже нет возможности давать обещания, которые он точно не сможет реализовать», – резюмировал Погребинский.


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