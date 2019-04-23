В штабе Зеленского пообещали наказание виновным в начале конфликта в Донбассе

Анонсируя основные позиции новой власти в сфере национальной безопасности и обороны, член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил о наказании виновных в начале конфликта в Донбассе.

Сторонник Зеленкского Иван Апаршин заявил, что правда относительно Иловайска, Дебальцево, о начале войны в 2014 году будет обнародована.

«Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, принимавшие решения или бездействовали там, где надо было действовать – будут привлечены к ответственности», – написал он в своем блоге на сайте «Обозреватель».

Он также сообщил, что армия Украины откажется от «позорного принудительного призыва», бюджет Минобороны будет открыт для общественности, так граждане смогут «проконтролировать каждую копейку», также планируется обеспечить достойную жизнь военнослужащих и продолжить сотрудничество по программе «Украина-НАТО».

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Напомним, 21 апреля прошли выборы президента Украины. После обработки 99% протоколов лидирует Владимир Зеленский.

Ранее он заявлял о намерении вести «мощную информационную войну» в Донбассе.

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