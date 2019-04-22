ЦИК Украины обработал 99% протоколов

После обработки 99% протоколов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский побеждает с результатов 73,21% голосов избирателей.

Действующий президент страны Петр Порошенко набирает 24,46%. За Зеленского отдали голоса 13,4 млн человек, за Порошенко – 4,4 млн, передает ТАСС.

В штабе Зеленского заявили, что, согласно параллельному подсчету голосов, он набрал 73,41% голосов, его оппонент Петр Порошенко – 24,35%, передает РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленский одержал победу с рекордным результатом.

Западные СМИ отметили, что Украина совершила прыжок в неизвестность.

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