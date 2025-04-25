Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.3 комментария
Иностранные послы возложили цветы к Вечному огню в Александровском саду
В пятницу в Александровском саду состоялось торжественное возложение цветов к Могиле неизвестного солдата. На мероприятие, которое было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пригласили всех аккредитованных в Москве послов (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)
В возложении цветов участовали первый замглавы МИД Сергей Бутин, заместители министра иностранных дел Александр Панкин, Михаил Галузин, Андрей Руденко и Евгений Иванов. Зарубежные страны представляли послы США, Израиля, Палестины, Белоруссии, Боливии, Йемена, Армении, Китая, Азербайджана, Индии, Пакистана, Алжира, Словакии, Буркина-Фасо, ЦАР, Нидерландов, КНДР, Греции и других государств (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)
Посол США в России Линн Трейси и посол Израиля в РФ Симона Гальперин (в центре слева направо) (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
На возложение цветов пригласили всех аккредитованных в Москве послов, в том числе из недружественных стран (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
Посол США в России Линн Трейси почтила память участников Великой Отечественной войны (фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости)