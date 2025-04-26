Times сообщила о «высеченном в камне» плане Трампа по территориям

Tекст: Денис Тельманов

План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне», передает Times. Газета ссылается на источники, близкие к спецпосланнику США по Украине Стивену Уиткоффу, отмечая, что этот вопрос уже не подлежит пересмотру.



По данным издания, Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, где будет предложен вариант урегулирования, предполагающий признание освобожденных территорий частью России. Источник газеты заявил, что у Киева «реально нет выбора», кроме как согласиться на предложенный план, иначе США могут выйти из переговоров уже на следующей неделе.

Times обращает внимание, что в случае отказа от предложенного соглашения конфликт может затянуться на месяцы и годы, а прекращение американского финансирования приведет к сокращению поставок вооружения для Украины: «Прекращение финансирования США на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году».

Washington Post ранее сообщала, что США недовольны позицией Киева и планировали предложить европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности, передает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится; мэр Киева Виталий Кличко допустил, что ради мира Украине придется временно уступить России часть территорий, впервые публично озвучив такую позицию среди крупных украинских политиков; представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что Киев не признает российской ни одну часть территории, включая Крым.

