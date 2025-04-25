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    25 апреля 2025, 22:01 • В мире

    Запад решил надавить на Зеленского с помощью Кличко

    Запад решил надавить на Зеленского с помощью Кличко
    @ Martin Bertrand/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ради мира Украине придется уступить России часть территорий. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, но с оговоркой, что это будет временным и нежелательным решением. Кличко оказался первым крупным украинским политиком, кто публично допустил отказ от части территорий. Почему именно Кличко решился сделать подобное заявление и кто за этим стоит?

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможности пойти на частичные территориальные уступки России для достижения временного мирного урегулирования конфликта. По его словам, такое решение может быть принято на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа. При этом он не стал называть конкретные территории, которые могут быть переданы России.

    Мэр Киева отрицательно ответил на вопрос, обсуждал ли Владимир Зеленский с ним какие-либо пути возможного урегулирования. «Это не моя функция, это функция Зеленского», – пояснил Кличко, добавив, что украинцы якобы никогда не признают подобные уступки, даже если власти пойдут на них ради завершения конфликта.

    Его заявление вызвало скандал, поэтому позже Кличко уточнил позицию: «Мы понимаем, что сценарий территориальных уступок противоречит нашим национальным интересам и против его реализации надо бороться до последнего. Это потребует сверхусилий и от нас, и от наших европейских партнеров».

    В то же время британская The Telegraph отметила, что слова Кличко – это «первый случай, когда высокопоставленный украинский политик признал, что стране, возможно, придется уступить территорию».

    Напомним, на этой неделе Трамп раскритиковал заявления Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров. Президент США дал понять, что Крым не является предметом обсуждения. По его словам, ситуация на Украине плачевна, поэтому Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

    США, напомним, ради мирного урегулирования готовы де-юре признать Крым российским, а де-факто признать за Россией также контролируемые территории Донбасса и Новороссии. Об этом говорится в утечках американского плана мирного соглашения. Позже Трамп в интервью журналу Time сказал о том, что Крым останется у России и, по его мнению, Зеленский это тоже понимает.

    Что касается Кличко, то ранее он неоднократно жаловался на нарастающее давление со стороны Зеленского. В феврале спецпрокуратура Украины заявила о разоблачении преступной организации, связанной с земельными вопросами в киевском горсовете и администрации. В рамках этого расследования был арестован заместитель мэра Киева Петр Оленич. Другому заместителю Кличко, Владимиру Прокопову, СБУ и нацполиция предъявили обвинения в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста в Европу.

    Эксперты также напоминают, что Кличко давно и тесно связан с немецкими элитами, которые в некоторых вопросах имеют особое мнение не только по украинскому кризису, но и по внутриполитическому устройству страны. Так, еще до Майдана 2014 года, например, экс-канцлер Германии Ангела Меркель была в числе главных лоббистов Кличко на пост будущего президента Украины.

    Однако в результате консенсуса между европейцами, американцами и украинскими олигархами на выборах президента в 2014 году победил признанный в России экстремистом Петр Порошенко, а Кличко досталась должность мэра Киева.

    Позже олигарх Дмитрий Фирташ на суде в Вене подтвердил данную схему, которая позволила устранить из числа фаворитов гонки Юлию Тимошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова. Однако должности мэра Киева Кличко явно мало, поэтому он уже более 10 лет находится в режиме ожидания и ищет возможность стать президентом страны.

    «У Кличко ограниченный кругозор, однако он обладает значительным влиянием на Украине в силу того, что он представляет интересы определенных западных кругов. И как бы Зеленский ни старался, он не может убрать Кличко с поста мэра Киева. Поэтому Кличко имеет смелость или его даже могли уполномочить высказаться про территориальные уступки», – рассуждает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    По ее словам, Кличко сделал такое заявление не для того, чтобы укрепить свое положение: «Ему дают указания, и он их высказывает. Кличко, по международным меркам, несамостоятельная фигура, но на украинском уровне

    мэр Киева проводит независимую от Зеленского политику только потому, что он опирается на свои связи на Западе».

    В свою очередь, политолог Владимир Корнилов не исключил, что после подобных заявлений у Кличко могут возникнуть новые проблемы в отношениях с Банковой. «На Украине идет кампания против мэра Киева и его команды – зачищается политическое поле от возможных конкурентов Зеленского на выборах. Я не исключаю, что это интервью могут использовать с целью "сбить" Кличко, как происходит с Петром Порошенко и с другими деятелями», – рассуждает политолог.

    Эксперт также отмечает: даже местным социологам приходится признавать тот факт, что на Украине растет число согласных на территориальные уступки. «К тому же еще до начала СВО значительная часть населения Украины, да тот же Зеленский, выступали за то, чтобы согласиться как минимум с потерей Крыма».

    Шеслер тоже отмечает, что определенный процент населения страны согласен на территориальные уступки из-за опасений потерять еще больше земель: «Но все же Кличко не отражает мнение простых граждан. К сожалению, украинскую элиту меньше всего интересует мнение народа».

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