Reuters: США намерены признать контроль России над новыми регионами

Tекст: Александра Юдина

По данным агентства, США выразили намерение де-факто признать российский контроль над территориями Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областями при заключении мирного соглашения по Украине, передает ТАСС.

Отмечается, что соответствующий проект был представлен спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом на переговорах в Париже 17 апреля.

В документе также указано, что Вашингтон готов де-юре признать юрисдикцию России над Крымом, при этом Украине должна быть возвращена территория Харьковской области, а также предоставлен доступ к прохождению по реке Днепр и контроль над Запорожской АЭС.

Кроме того, как сообщает Reuters, Европа и Украина предложили США поэтапно ослаблять американские санкции против России в случае выполнения мирного соглашения.

В документе уточняется, что санкции, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно сняты после достижения устойчивого мира, но их возобновление возможно при нарушении договоренностей сторонами. Территориальные споры планируется обсуждать уже после установления режима прекращения огня, на основании нынешней линии соприкосновения.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в интервью корпорации Би-би-си заявил о возможности уступки территорий России для достижения мирного урегулирования конфликта.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники опасаются, что любые действия Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или требования к европейским странам ослабить санкции против России приведут к расколу в Евросоюзе.