Мэр Киева допустил уступку территорий России ради мира на Украине

Tекст: Александра Юдина

Кличко предположил, что украинские власти могут согласиться на уступки России ради временного мира, передает ТАСС.

По его словам, такое решение может быть принято на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа.

При этом он не стал называть конкретные районы, которые могут быть переданы.

Кроме того, мэр Киева также заявил, что народ Украины никогда не признает подобные уступки, даже если власти пойдут на них ради завершения конфликта.

Ранее советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

Напомним, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники опасаются, что любые действия Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или требования к европейским странам ослабить санкции против России приведут к расколу в Евросоюзе.



